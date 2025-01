Yolanda Andrade reaparece con Isabel Lascurain en medio de su crisis de salud: así luce hoy

Yolanda Andrade regresó a México luego de pasar los últimos meses en Estados Unidos en busca de un diagnóstico y reapareció en redes sociales en compañía de su amiga, la cantante Isabel Lascurain.

La conductora sorprendió a sus seguidores con su más reciente aparición en Instagram, donde se le ve mucho mejor junto a la integrante del grupo Pandora.

Hace unos días, la presentadora acudió a una reunión con amigos para celebrar la partida de rosca de Reyes Magos, donde se le vio con un mejor semblante.

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, mismo que ha mermado su salud. A mediados de noviembre, sufrió una crisis de salud mientras grababa el programa ‘Montse y Joe’, lo que la dejó con serias dificultades para hablar, por ello, decidió viajar a Los Ángeles, California, para realizarse nuevos exámenes médicos y tener un diagnóstico más certero.

Así fue el reencuentro de Yolanda Andrade e Isabel Lascurain

Yolanda Andrade e Isabel Lascurain vivieron un momento muy divertido que quedó registrado en video, demostrando que, los problemas de salud no han afectado en nada el conocido sentido del humor de la presentadora.

“Tengo la visita más esperada del año, ni Santa Claus ni los Reyes Magos, mi ‘Joe’, la ‘Joe’, con Ceci, que la última vez que la vi fue en Estados Unidos”, dice la cantante en el clip.

Las famosas aprovecharon el momento para recordar una anécdota agridulce, pues se trata de la muerte de la perrita de Isabel Lascurain, sin embargo, la mascota tenía un nombre muy divertido del cual Yolanda Andrade se burlaba y usaba para “alburearla”.

“Recuerdan que yo tenía una perrita que se llamaba ‘Pepa’ y la ‘Joe’ siempre me albureó y me dio doble sentido de todo a la ‘Pepa’”, dijo Isabel Lascurain.

“Isabel me habló y me dijo ‘se me murió la Pepa’ y yo ‘¿cómo es posible?’ (...) es una tragedia”, comentó Yolanda Andrade.

Fue entonces cuando la cantante mostró el regalo que le llevó la conductora: una botella de vino que lleva por nombre ‘Viva la Pepa’. En ese momento ambas se soltaron a reír para después darse un abrazo.

“Yo te amo”, se dijeron una a la otra. Además, Isabel Lascurain también le agradeció el gesto a Montserrat Oliver, pues el vino también fue un regalo de su parte.

A pesar de que compartieron un momento muy divertido y hasta conmovedor, algunos internautas señalaron la delgadez de Yolanda Andrade, además de sus problemas para hablar.

La productora de ‘Montse & Joe’ señaló que Yolanda Andrade volverá a las grabaciones del programa a finales de este mes.