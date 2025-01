Yolanda Andrade reaparece en medio de su crisis de salud, en una reunión con amigos: FOTOS

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales en una reunión con amigos, lo que alivió un poco la preocupación de sus fans, quienes están pendientes de su estado a causa de la crisis de salud que enfrenta desde hace año y medio.

La presentadora se reunió con algunos seres queridos para celebrar la partida de rosca de Reyes Magos, donde se le vio disfrutando, sonriente y de pie junto a su inseparable amiga y colega, Montserrat Oliver.

“Gracias por hoy”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram junto a un video que recoge algunos momentos de su increíble velada con amigos.

Por su parte, Ruth Raquel Rocha, directora de Unicable, también compartió algunas fotos y videos de la reunión. “¡Aquí deseándoles a todos un muy feliz Día de Reyes! Y estamos de vuelta. La pasé increíble, que buen team, los quiero”, escribió.

“Se tuvo que censurar el audio de algunos vídeos ya que esta cuenta promueve la convivencia familiar así como sus principios y valores jajajajajjaja… ustedes adivinen en cuales videos fue jajajja… peeeero que bien la pasamos! En las últimas fotos y en el último video podrán ver la versión de nuestrxs queridxs Reinas/Rey Magos Melchor,Gaspar & Baltazar!”.

Además, Ruth Raquel Rocha señaló que ya extrañan a Yolanda Andrade, ‘Joe’ como la llaman de cariño, en el programa que conduce junto a Montserrat Oliver.

“We missed you so much Joeee!! & Monts eres la mejor host del universo!!! Love you girls to the moon & back!!!”, finalizó.

Personalidades como Rocío Sánchez Azuara, Juan José Origel, el actor Carlos Girón, la futbolista Melissa Ramírez, Mariana Seoane, Maribel Guardia, entre muchos otros, le enviaron sus mejores deseos a Yolanda Andrade.

La salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en abril de 2023, mismo que ha mermado su salud. Además, le fue detectado un virus en la sangre que empeoró su condición.

A mediados de noviembre, sufrió una crisis de salud mientras grababa el programa ‘Montse y Joe’, lo que la dejó con serias dificultades para hablar.

Por ello, decidió viajar a Los Ángeles, California, para realizarse nuevos exámenes médicos y tener un diagnóstico más certero.

En diciembre, la presentadora reapareció en redes sociales a través de un video donde se le ve en silla de ruedas, lo que preocupó aún más a sus familiares, amigos, colegas y fans.

Además de sus problemas para hablar, ha enfrentado otras dificultades como hipersensibilidad a la luz y limitaciones para caminar.