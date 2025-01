¿Zendaya y Tom Holland se casan? La reveladora pista que dio la actriz sobre su compromiso en los Golden Globes

La gala de los Globos de Oro 2025 dejó entrever un posible compromiso entre la actriz Zendaya y su novio, Tom Holland. Durante la alfombra roja, Zendaya lució un llamativo anillo en su mano izquierda que avivó más que nunca los rumores de boda. Aunque la estrella de “Challengers” no confirmó ni desmintió la noticia, su reacción ante las preguntas de la prensa hizo que las redes sociales estallaran con conjeturas sobre una posible propuesta de matrimonio.

¿Zendaya confirmó su compromiso en los Golden Globes?

La principal duda que surgió en la alfombra roja de los Golden Globes fue si el anillo que Zendaya lucía en su dedo anular izquierdo era simplemente parte de su estilismo o un anillo de compromiso. Según varios testigos, cuando la actriz abandonaba el salón de baile, una reportera del diario Los Angeles Times (quien también está comprometida) señaló su propio anillo y luego apuntó al de Zendaya para preguntarle directamente si había planes de boda. En respuesta, la intérprete de 28 años se limitó a sonreír tímidamente, mostrar su anillo y encogerse de hombros con un gesto enigmático.

Esta reacción fue suficiente para que los fanáticos de las redes sociales especularan con fuerza. Muchos notaron que la joya de diamantes que llevaba no formaba parte de la colección de Bulgari que lucía ese día, lo que alimentó la idea de que se trataba de una pieza personal con gran valor sentimental. Hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han brindado declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la noticia.

¿Por qué Tom Holland no acompañó a Zendaya a los Globos de Oro?

Una de las grandes incógnitas de la velada fue la inasistencia de Tom Holland a la premiación, ya que Zendaya estaba nominada a mejor interpretación femenina en una película musical o de comedia por “Challengers”. El actor británico, de 28 años, había comentado previamente que no siempre asiste a los eventos con su pareja porque prefiere dejarla brillar en su propio momento.

“No es mi espacio, es el de ella, y si vamos juntos, entonces se convierte en algo de los dos”, confesó en una entrevista reciente.

Algunos reportes indican que Holland podría haber estado ocupado con compromisos profesionales o que, simplemente, decidió mantener un perfil bajo en una noche tan importante para Zendaya. Cualquiera que sea la razón, la ausencia del actor no hizo más que aumentar el interés por la supuesta propuesta de matrimonio que habría ocurrido durante las pasadas fiestas decembrinas.

¿Tom le pidió la mano a Zendaya en privado?

Según diversos medios estadounidenses, incluyendo TMZ, Tom Holland habría propuesto matrimonio a Zendaya en un entorno muy íntimo, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Incluso se reporta que Tom se reunió hace meses con el padre de Zendaya, Kazembe Ajamu Coleman, para pedirle oficialmente la mano de su hija. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la familia de Zendaya está encantada con la idea y considera que el actor es “un gran partido”.

Estas declaraciones ganarían aún más peso si combinamos la información con la evidente emoción de Zendaya en la alfombra roja de los Globos de Oro, donde lució orgullosamente su supuesto anillo de compromiso. Aunque no lo ha dicho de forma explícita, todo parece apuntar a que la boda podría estar más cerca de lo que imaginamos.

¿Qué pasó con la relación de Tom Holland y Zendaya?

Tanto Zendaya como Tom Holland han hablado en varias ocasiones sobre la dificultad de llevar una relación sentimental estando bajo la mirada permanente del público.

Holland ha admitido que puede resultar “angustioso” vivir un romance ante la prensa, mientras que Zendaya asegura que ha aceptado que algunas partes de su vida serán siempre de conocimiento público.

Desde que se conocieron en el set de “Spider-Man: Homecoming” (2017), la pareja ha intentado mantener su vida privada lejos de los titulares. De hecho, durante años negaron tener un romance, y no fue hasta 2021 cuando fueron captados besándose en un automóvil, que confirmaron finalmente los rumores. A pesar de eso, han sido muy selectivos a la hora de compartir detalles de su relación, al elegir hacerlo en ocasiones muy puntuales.

¿Cuál fue la reacción acerca del supuesto compromiso?

Tras la aparición de Zendaya en los Golden Globes 2025 , los usuarios de X (antes Twitter) y otras redes sociales no tardaron en señalar el misterioso anillo. Comentarios como “¿Zendaya está usando un anillo de compromiso?” o “¿Tom y Zendaya se comprometieron?” inundaron las plataformas de internet. Varios admiradores se mostraron eufóricos y enviaron sus felicitaciones, mientras que otros pidieron más confirmación oficial.

No es la primera vez que circulan rumores sobre un posible compromiso entre la pareja. En 2023, Zendaya ya se había visto obligada a desmentir la noticia cuando publicó una foto en redes sociales con un anillo en su mano izquierda, tuvo que aclarar que se trataba de una simple coincidencia y no de un anuncio formal.

Sin embargo, esta vez las versiones apuntan a que el compromiso es real y que todo fue planeado con gran cuidado para mantener la privacidad que tanto valoran.

¿Cuál es la historia de amor de Zendaya y Tom Holland?

La historia de amor entre Zendaya y Tom Holland se remonta a 2016, cuando coincidieron en las audiciones de “Spider-Man: Homecoming”. Aunque inicialmente aseguraron que solo eran “grandes amigos”, los rumores de romance crecieron con cada aparición conjunta en eventos promocionales. Finalmente, en 2021, tras ser captados besándose en un automóvil, la pareja aceptó públicamente su noviazgo.

Con el paso del tiempo, ambos se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood, gracias a su naturalidad, complicidad y sentido del humor en cada entrevista y alfombra roja. Si bien han tenido momentos de discreción e, incluso, breves separaciones, hoy en día se consideran una de las uniones más estables y prometedoras del medio.

¿En qué películas o series han trabajado juntos Zendaya y Tom Holland?

La colaboración más conocida de Zendaya y Tom Holland es, sin duda, la saga de “Spider-Man” dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Comenzaron con “Spider-Man: Homecoming” (2017), continuaron con “Spider-Man: Far From Home” (2019) y más tarde con “Spider-Man: No Way Home” (2021). En todas ellas, interpretan a Peter Parker y MJ, respectivamente, y llevan su química de la vida real a la pantalla.

Fuera del MCU, cada uno ha trabajado en proyectos independientes. Zendaya ha protagonizado series como “Euphoria” y películas como “The Greatest Showman” o “Challengers”. Holland, por su parte, se ha destacado en cintas como “Cherry”, “Uncharted” y “The Devil All the Time”. Aunque han coincidido básicamente en la franquicia de Spider-Man, ambos son figuras muy solicitadas en Hollywood y se les considera actores de gran talento y versatilidad.