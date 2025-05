The Epicure, la experiencia gastronómica que sólo Paradisus Cancún podía hacer posible

The Epicure, de Paradisus by Meliá, es sin duda el verdadero upgrade gastronómico de Cancún, sobre todo para quienes buscan un lugar para descansar y relajarse, aspectos en los que los hoteles Paradisus, son expertos. Y es que este grupo hotelero de lujo, a lo largo de los años ha buscado crear atmósferas que lleven el concepto del ‘todo incluido’ al siguiente nivel con experiencias de lujo sobresalientes.

Así que como parte de estos esfuerzos viajamos a Cancún para ser testigos de la vigésima tercera edición de The Epicure, un ciclo de experiencias culinarias excepcionales que en palabras de Diogo De Carvalho, director de alimentos y bebidas corporativo:

“Ofrece a sus asistentes una inmersión completa en el mundo de la alta cocina, el maridaje de vinos y destilados, y la cultura local desde el 2022. Además de la inclusión de productores y proveedores locales, enfatizando el compromiso con la sostenibilidad y la valoración de ingredientes autóctonos.”

Este viaje de sabores, celebrado bimestralmente, reúne a talentosos chefs invitados y expertos de renombre en una serie de actividades que van más allá de una simple cena, creando un ambiente 360° lleno de conocimiento, exploración y deleite. Asimismo, cabe resaltar que “The Epicure” también se involucra con medios de comunicación e influencers, fomentando una interacción directa y un intercambio de ideas.

Una noche inolvidable

The Epicure 2025 Paradisus Cancún ofreció a los asistentes, entre los que se encontraban la actriz Claudia Marin y su pareja, el actor Carlos Said, una experiencia gastronómica única que estuvo a cargo del chef Obed Reyes May, orgulloso yucateco, chef ejecutivo y co-propietario del restaurante Holoch y Kextii cocina de Mercado, quien deleitó a todos con una propuesta de cocina mexicana contemporánea elaborada a partir de producto local.

Por otra parte, además de destacar en competiciones culinarias y colaborar con chefs reconocidos a nivel mundial, el chef Reyes May es un conocedor de los sabores y aromas de su natal Yucatán, por lo que en cada creación celebra la cocina tradicional de su estado, apoyando a los productores locales y promoviendo el comercio justo. Otro dato digno de mencionar es que cuenta con el Récord Guinness de la cochinita pibil más grande del mundo, en colaboración con la maestra cocinera Miriam Pereza, así que no es de extrañar que en 2021 haya sido nombrado ciudadano distinguido por su gastronomía en su natal Mérida.

Asimismo, parte del éxito de esta odisea culinaria estuvo a cargo de la excelente selección de vinos por parte de Vinícola Parvada, que fueron el maridaje perfecto para cada uno de los platillos servidos en los diferentes espacios de este viaje gastronómico de primer nivel.

Razones para hospedarte en Paradisus Cancún…

Hay muchas, pero debes saber que Paradisus Cancún es uno de los destinos ideales del Caribe, al ser una de las mejores opciones de hospedaje, pues se trata de un resort todo incluido conformado por cinco edificios, nueve restaurantes, bares, estaciones de snacks en las albercas, spa, gimnasio y otros espacios exclusivos.

Además, experimentarás una lujosa estancia en cómodas habitaciones, acceso a sus múltiples restaurantes y bares con excelente mixología, y una conexión más profunda gracias a una gama cuidadosamente seleccionada de actividades dentro y fuera del hotel.

Desde visitas a los cenotes cercanos para nadar en sus cristalinas aguas, pasando por clases de cocina, hasta talleres con artesanos locales. Todo esto y más, en este increíble lugar frente a las costas de Quintana Roo.