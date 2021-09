Actores extranjeros que llevan a México en el corazón

¿POR QUÉ DECIDISTE ESTUDIAR ACTUACIÓN?

En un momento de mi vida yo estudiaba Administración de Empresas y pasó algo que me hizo cambiar todos mis planes, fue un accidente de coche. Entonces pensé: “Casi me muero y no estoy haciendo lo que me gusta”, pero ante la pregunta, “¿qué es lo que me gusta?”, no tenía la respuesta, solo sabía que no la encontraría en esa carrera.

Fue así, como salí en búsqueda de aquello que realmente me agradara, muy dentro mío sabía que lo que más quería hacer era vivir muchas vidas en una sola, y cuando descubrí la actuación, fue la mejor opción.

¿EN QUÉ MOMENTO DECIDES MUDARTE A MÉXICO?

Luego de estudiar Administración, ya estudiaba Actuación y un día, estaba sentado esperando para una audición en Argentina y frente a mí había una revista en donde aparecía el señor Azcárraga Milmo, lo llamaban “el Tigre”, dueño de la empresa televisiva más grande del habla hispana. Recuerdo haber leído la entrevista y cuando terminé decidí venirme a México. Yo buscaba saber si servía para la televisión o no, y cualquiera que fuera la respuesta, quería que me lo dijera el más grande. Así tomé la decisión, agarré un avión y me vine a México a tocar puertas.