Alondra de la Parra encabeza homenaje a George Gershwin, compositor de ‘Rhapsody in Blue’

Considerado uno de los compositores más prominentes y singulares del siglo pasado, el trabajo de George Gershwin (1898 - 1937) se mantiene como ícono de las transformaciones históricas que experimentó la música en Estados Unidos, tanto a nivel cultural y racial como a nivel industrial. Este año, bajo la dirección de la reconocida Alondra de la Parra y con la complicidad e impulso de GNP Seguros, el icónico compositor estadounidense será homenajeado en México con un espectáculo sin precedentes: Gershwin, la vida en azul.

Este espectáculo promete una experiencia única, donde se vive la fusión inolvidable de la música, la danza y arte multimedia, logrando que los espectadores se transporten a la vibrante época dorada del jazz, atrapados por la genialidad creativa de Gershwin.

Gershwin, la vida en azul contará con más de 80 artistas en escena, entre ellos el pianista francés Thomas Enhco, el bailarín y actor estadounidense Robbie Fairchild, y la cantante francesa Neïma Naouri, quienes estarán acompañados por una orquesta sinfónica. Juntos rendirán tributo al legado de Gershwin, explorando las emociones más profundas y las ambiciones creativas del compositor.

Un espectáculo que no te puedes perder

El programa incluye obras maestras de Gershwin como la centenaria Rhapsody in Blue, An American in Paris, I got rhythm y Embraceable you, entre otras, que cobrarán vida en el escenario, acompañadas de un diseño multimedia que recreará los paisajes icónicos de Nueva York y París de la época, ofreciendo un espectáculo multidisciplinario que nos transportará a la efervescencia social y cultural de las décadas de 1920 y 1930.

Este proyecto artístico es impulsado por GNP Seguros, con la firme convicción de crear espacios donde el arte, la música y la cultura se manifiesten de una manera única, y se fortalezca la difusión y apreciación de contenido cultural de alta calidad en nuestro país. Un evento sin precedentes que sigue transmitiendo un mensaje de celebración por la vida, de que Vivir es increíble

Alondra de la Parra quien comparte con GNP Seguros el compromiso de seguir impulsando el arte y la cultura por todo México e iniciará su gira el próximo mes de diciembre con funciones en Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Mérida y Monterrey, permitiendo así que públicos de diferentes regiones del país puedan disfrutar de este espectáculo.

FECHAS Y SEDES



Ciudad de México — Teatro Esperanza Iris — Ticketmaster

7 de diciembre, 6:00 pm y 9:00 pm

Puebla — Auditorio GNP Seguros — E-Ticket

8 de diciembre, 7:00 pm

Guadalajara — Conjunto Santander, Sala Plácido Domingo — Página web Conjunto Santander

10 y 11 de diciembre, 8:30 pm

Mérida — Foro GNP Seguros — E-Ticket

12 de diciembre, 7:00 pm

Monterrey — Showcenter Complex — Superboletos

14 de diciembre, 6:00 pm y 9:00 pm



Los boletos ya están disponibles en taquillas y plataformas digitales porque Vivir es Increíble.