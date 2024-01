Ana Gabriela Fernández presenta su primer recital del año en Casa Pedregal de Luis Barragán

La música ha logrado ser una de las artes, y ha trascendido las barreras del tiempo, regalándonos a grandes artistas durante los años que han marcado un antes y un después en las distintas disciplinas que la conforman. Como era de esperarse, múltiples artistas han sobresalido y han creado un camino para el futuro de la música clásica en la contemporaneidad. Uno de estos nombres es el de Ana Gabriela Fernández, originaria de Cuba que ha llegado a México para presentar su primer recital del año en Casa Pedregal de Luis Barragán.

Previo al recital que se llevará a cabo en Casa Pedregal de Luis Barragán el 20 de enero del 2024, conversamos con Ana Gabriela Fernández, para comprender la historia detrás de sus inicios en la música clásica, sus convicciones, y lo que la motivan a crear a través del arte. Esto es solo algo de lo que tuvo que decir.

¿Cómo inicia tu pasión por la música y cuál es el momento determinante en el que tú decides dedicarte completamente a ella?

Yo soy originaria de Cuba, y comencé a estudiar piano en la Habana desde que tenía siete años. En las escuelas la carrera musical en Cuba comienza desde muy temprana edad, y hay tres instrumentos que son los llamados carreras largas de la música que comienzan a los siete años, que son el piano, el violonchelo y el violín. Entonces, la escuela nacional de arte en esa época abrió pruebas de aptitudes musicales. Mi mamá me llevó a la escuela y quedé en los tres instrumentos. Yo decidí ser pianista porque primeramente mi casa vi un piano. Segundo, mi mamá es música investigadora y tocaba el piano entonces yo siempre escuchaba el piano desde que era pequeña. Me embarqué en el mundo musical del piano desde que tenía siete años. Por ahí de los 10 años, empecé a ganar concursos. Tuve la oportunidad de tocar con la orquesta sinfónica nacional de Cuba a esa edad. Siendo más grande y más adelante en mi carrera musical se abrió la oportunidad de venir aquí a México a la Facultad de música de la UNAM.

Terminé mi licenciatura allá en el Instituto Superior de Arte. Vine para acá, e hice mi maestría, mi doctorado, y ahora estoy en un postdoctorado en la UNAM.

Tener una gran colaboración con compositores mexicanos y latinoamericanos vivos también es una parte importante de mi trabajo, no solamente hacer las grandes obras sino también dedicar un buen tiempo a la música nueva a difundir la música de los compositores que hay aquí en México, que es muy variada, muy difícil, muy prolífica también, y no solo de los compositores mexicanos, sino de los latinoamericanos en general.

¿Por qué decides continuar con tus estudios incluso después de tener una carrera en la música?

Creo que es muy importante que los pianistas, además de las ocho horas de práctica diaria, tienen que nutrir la parte intelectual. La música requiere mucha investigación de saber de qué estás tocando. Entonces, por eso estoy haciendo un postdoctorado sobre un compositor español, al cual he dedicado ocho años de mi vida.

¿Qué caracteriza a tus programas y qué podemos esperar de Ana Gabriela Fernández?

Mis programas, por lo general son música de repertorio internacional conocido y música nueva o contemporánea. En este caso, en el concierto de Casa Pedregal es un programa inaugural. Es dedica al minimalismo. Por eso hago obras de John Cage y John Adams. Básicamente ha sido grosso modo mi recorrido musical desde que comencé a estudiar hasta mi llegada a México.

¿Qué te inspira de México y nuestra cultura?

Me encanta México. Ya me siento mexicana. Llevo 13 años aquí ya viviendo, estudiando y conociendo gente increíble, músicos increíbles, gente del medio increíble también que me han apoyado muchísimo. Me gusta mucho también la moda. Es algo que es que siempre he amado desde que soy chiquita y por eso he estado colaborando con muchos diseñadores porque creo que también tiene mucho que ver con el arte que yo hago no es arte totalmente. Entonces, pues básicamente ha sido eso.

¿Qué significa para ti poder compartir este primer recital en Casa Pedregal con el público mexicano que te ha dado tanto recibimiento y apoyo?

Primeramente, estoy agradecidísima con César Cervantes, que es, digamos, la cabeza de Casa Pedregal. Estos conciertos en casa se empezaron a hacer desde marzo del año pasado, y fue gracias a una idea de Pamela Ocampo, que es una gran amiga, junto a Cervantes y Paula Amor. Yo fui quien inauguró estos conciertos con mayor repetición y cotidianidad. Casa Pedregal es una casa que mezcla todo. Todo lo bello del lugar como es la iluminación, la arquitectura, el diseño interior. César ha hecho una gran labor con la casa dejándola como originalmente Luis Barragán la dejó. En esta se crea una dinámica muy íntima de mucha conexión con el público y para mí, eso es fundamental.

¿Qué esperas que la gente se lleve de tu música y de tus interpretaciones?

Pues mira la honestidad. Para mí, la honestidad es lo más importante. Yo siempre trato de desmenuzar una partitura. De buscar y decodificar esos sonidos, esos símbolos maravillosos que hay en la en la partitura, tratando de entender un poco al compositor que lo escribió, la época en que lo escribió, pero también poniendo parte de mí. Hay una parte de mí, por supuesto, ese es eso siempre va a estar. Pero para mí, la música y lo que escribió el compositor siempre va a ser lo más importante porque de ahí se derivan otras cosas.

Yo puedo hacer las mismas obras, por ejemplo, y las mismas obras que se voy a hacer y van a cambiar totalmente la dinámica porque el público es otro y la energía del momento es otra.

Para mí era muy importante hacer este este tipo de repertorio porque siento que hay una tendencia en el mundo de los intelectuales de este país, en la que descartan obras de ciertos artistas por no tener “complejidad”, pero creo que, aunque sean partituras sencillas, cada una tiene su reto y sus requerimiento.

Por eso yo siempre trato de que mis programas sean así, y que haya una apertura y una búsqueda siempre. Y esto es lo que quiero lograr con este programa. Hay muchísima gente interesada, entonces, estoy muy emocionada. Creo que son obras muy difíciles, muy complejas con otro tipo de complejidades, pero vale toda la pena conocerlas y tenerlas en el repertorio.