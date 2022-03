Ana Paula Sordo, referente de estilo por sus looks que reflejan talento y personalidad

Desde hace cuatro meses, Ana Paula entró a Bananas Box como Head of Stylists. Sin embargo, tenía la intención de mostrar en alguna página personal su propuesta, looks diarios e inspiraciones, por esto es que además de la empresa de styling, decidió crear la cuenta de Instagram @simply.curated en donde comparte tendencias para diferentes ocasiones, cuando está de viaje, una boda o simplemente el look del día para estar en su casa.

"Mi estilo es un poco de todo, trendy, clásico, me encanta mezclar la ropa y jugar con ella. Me inspiro mucho viendo páginas de moda, pasarelas, a la gente en la calle, revistas, etcétera". No solo le encanta elegir sus looks, sino que también se dedica a hacer styling y ha aprendido mucho de este oficio. "Para poder stylear necesitas conocer a tu cliente y lo que está buscando", nos comenta. Ana Paula identifica a la perfección los gustos de sus clientas, así como su estilo y sus medidas para así elegir la ropa que más les favorezca. "Con cada una aprendo muchísimo", nos confiesa, sin embargo, la parte más complicada para ella es cuando la persona que va a asesorar tiene un gusto completamente diferente al suyo. Aún así, Ana Paula hace un análisis de las clientas para lograr el mejor resultado y queden satisfechas. "Me encanta cuando veo el resultado de todo el proceso". La inspiración para crear sus propios atuendos viene de las páginas de moda que mira, pasarelas, gente en la calle, revistas, etcétera. "Mi estilo es un poco de todo: trendy, clásico, me encanta mezclar la ropa y jugar con ella". Y la elección de sus looks tiene que ver un poco más con su estado de ánimo. Sobre el modo de vestir de los mexicanos, la stylist opina que en nuestro país la gente se está arriesgando cada vez más. "No le tiene miedo a ponerse lo que le gusta y seguir su propio estilo". "En México la gente cada vez se arriesga más y no le tiene miedo a ponerse lo que le gusta y seguir su propio estilo".