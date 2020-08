Andy Warhol: el hombre detrás del artista

View this post on Instagram

#warholMakingIt If you could make a portrait of anyone in the world, who would it be? Create a pop portrait in Andy Warhol’s style, using photographs of contemporary celebrities in this free #warholLessons plan: warhol.org/lessons/icon-portraits . Andy Warhol, "Red Jackie", 1964, © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. . #MuseumFromHome #AndyWarhol #warhol #Pop #art #silkscreen #JackieO #JackieKennedy