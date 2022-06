Andy Zurita funda ‘Fábrica de Oxígeno’ en pro del medio ambiente

Crea una iniciativa dedicada a educar y concientizar para lograr cambios que beneficien directamente a reservas naturales en Campeche y al arrecife de coral en Cozumel.

Por Cecilia Morales Andere

Mantener una estrecha relación con el medio ambiente es una constante en la vida de Andy Zurita, desde su niñez aprendió a admirar la naturaleza, respetarla y a preferir realizar actividades en el exterior.

“Desde que era un niño, junto con mis papás y hermanos: Juanpa, Fer y Pau, disfrutábamos ir a parques nacionales y en vacaciones íbamos mucho a uno en especial, el de San Francisco, me encantaba. Así fueron mis primeros acercamientos con la naturaleza, la cual está en todas partes y la gran mayoría de las veces lo damos por hecho”.

Los bosques y mares siempre le han parecido majestuosos, por la biodiversidad que existe en ellos y su papel específico para promover una vida sana y asombrosa. Los olores, formas y colores que encontramos en la foresta y océanos son dignos de admirar, sin embargo, Andy siempre tuvo una pregunta rondando su cabeza: ¿qué pasa con el desperdicio que los seres humanos generamos en estos lugares y no desechamos correctamente?

Con la idea de crear conciencia y aportarles algo positivo a los espacios que él tanto disfruta, hace dos años fundó Fábrica de Oxígeno, un emprendimiento integral en donde las personas pueden conocer, por medio de una plataforma, sobre las especies de flora y fauna, su conservación y cuidados. Además de motivarlos a lucir prendas en tendencia, mismas que se fabrican con materiales reciclables y sustentables en la gran mayoría de los procesos: desde su creación con textiles precisos hasta su empaque.

“No solo quiero plantar un árbol, necesitamos educarnos para saber cohabitar en los espacios que tenemos. Es indispensable crear hábitos para un estilo de vida limpio y con la mayor huella verde posible”, afirma.

Junto a fuertes organizaciones como Plant for the Planet, Zurita se sumó y posicionó como la primera empresa mexicana que se une a este movimiento global y así beneficiar a una reserva en Campeche, al plantar un árbol y aportar el 50 por ciento de sus ganancias de la venta de prendas en apoyo a la tecnología y a los científicos en lo relacionado a sus estudios. Asimismo, se unió a The Coral Reef Restauration, para prevenir la destrucción y explotación del coral en la región de Cozumel.

Andy Zurita dispone de una certificación de buzo, de esta manera, se dio cuenta de aquellos que practican este deporte o se están certificando, no saben que lo que tienen enfrente son corales, los cuales crecen un centímetro por año y al patearlos‒sin intención‒ se destruyen décadas de desarrollo de este fabuloso sistema animal y celular.

¿CÓMO NACE FÁBRICA DE OXÍGENO?

Hace unos tres años, hubo un incendio muy grande en el Amazonas y entonces contacté con gente que estaba de primera mano ayudando, me sumé a ellos y aprendí que el problema es el calentamiento global y el impacto negativo al medio ambiente. ¡Tenía que hacer algo!

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE LA MODA Y LA SUSTENTABILIDAD?

Creo que son dos cosas que pueden ir de la mano y cada vez lo observamos más. Las piezas de Fábrica de Oxígeno ofrecen prendas vanguardistas y al mismo tiempo contribuyen a la naturaleza. Me esfuerzo en que casi todo sea orgánico, desde la selección de los textiles, el diseño de las cosas y sus empaques, que son en una caja de cartón reciclado para usar como maceta, con un papel semilla, cuya idea es que se plante para crecer una nueva planta en casa.

¿CUÁL ES TU OBJETIVO AL CREAR ESTA INICIATIVA?

Regresarle al planeta un poco de lo mucho que me ha dado. Pienso que vivimos en un lugar privilegiado y maravilloso. Si hablamos del universo, la Tierra nos da todo,

y quiero aportar conocimiento acerca de su conservación.

¿CUÁNTAS COLECCIONES TIENE FÁBRICA DE OXÍGENO?

Llevamos dos: Forest, por medio de ella participamos en la reforestación de bosques, y Coral, para sumar a restaurar y reposicionar corales del arrecife de Cozumel.

