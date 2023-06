Así fue la presentación de Diego Boneta y Diego Calva como los nuevos embajadores de Omega

Diego Boneta y Diego Calva fueron presentados como los nuevos embajadores de Omega durante un exclusivo evento en la Ciudad de México.

General Prim fue la sede del evento de presentación de Aqua Terra, la nueva colección de Omega, con la cual, la firma le da la bienvenida a Diego Boneta y Diego Calva como embajadores de la marca.

Asimismo, los actores estuvieron acompañados de las actrices Aislinn Derbez y Karla Souza, además de la reconocida astronauta mexicana, Katya Echazarreta, quienes hoy son amigas de la firma.

Durante el coctel de presentación, Diego Boneta y Diego Calva aprovecharon para agredecer a la firma por la oportunidad de trabajar juntos. Además, dejaron al descubierto su pasión por el mundo relojero.

Por su parte, Karla y Katya, aprovecharon la ocasión para compartir unas palabras con los invitados. “Como mujeres, siempre nos ponen en contra del tiempo y luchamos por vernos siempre jóvenes, cumplir con un estándar y cuidar la imagen. Hoy, me encanta formar parte de una marca que llega con todo tipo de mujeres, promueve la diversidad y apoya mucho a los atletas mexicanos”, expresó con emoción Karla Souza, recientemente celebrada por su actuación en la película La caída.

Echazarreta –primera mexicana en viajar al espacio– compartió una anécdota muy personal que cautivó a los asistentes. “Cuando fue mi misión al espacio, Omega me regaló dos relojes y me puse uno en cada muñeca. Así que esos dos relojes viajaron conmigo al espacio, en la parte de atrás tienen grabada mi misión. Para mi es muy lindo porque hoy no solo tengo dos Omega espaciales, sino que son muy especiales”.

Así es Aqua Terra, la nueva colección de Omega

También fue durante el evento que amigos de la marca e invitados, encabezados por los talentosos embajadores, pudieron conocer todos los nuevos diseños y modelos de la reconocida firma relojera.