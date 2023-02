Diego Boneta nos cuenta todo al respecto de su nuevo proyecto como empresario

Cuéntanos de DEFRENTE

Hace dos años se presentó la oportunidad de crear un tequila blanco, naturalmente suave, y a qué se refiere esto, a que, muchos de los tequilas tienen ciertos aditivos, lo cual consigue que sea suave, pero no natural. Tuvimos mucha suerte cuando encontramos una destilería única que cuida y procura los procesos artesanales para hacer de nuestro tequila, el mejor de su rubro. Asimismo, yo me involucré en absolutamente todo, pues soy muy dedicado y cuidado en todo lo que hago. Mi meta era poder decirle a mi gente que este es el mejor tequila que yo he probado y puedo decir que lo he logrado.

¿Qué tan fan eres del tequila?

Yo siempre he sido fan del tequila, es mi bebida favorita. Cuando estoy rodando fuera de México, siempre llevo conmigo uno. Cuando se presentó la oportunidad de tener mi propia firma, me emocionó mucho, pues sí me gusta mucho.

¿Cómo fue el proceso de creación de DEFRENTE?

Durante dos años, trabajamos en muchas pruebas, aprendí mucho respecto al proceso artesanal que requiere el tequila y lo especial que es para nosotros el poder tener una destilería. Los métodos con los que se crea DEFRENTE es muy artesanal, es algo que buscamos procurar.

¿Qué lo hace ser el mejor tequila?

Que es tan suave como un cristalino, pero sin perder la esencia de un buen tequila. Muchos otros pasan por tantos procesos que pierden el sabor, sin embargo y mediante los procesos artesanales que llevamos a cabo, DEFRENTE no pierde ese encanto. Algo que me encanta es que es un tequila para un México moderno.

¿Qué opinas de que hoy día, muchas celebridades lanzan marcas de tequila sin ser mexicanos?

Justamente, hoy día hay muchos tequilas que han salido al mercado de manos de celebridades internacionales, sin embargo, el tequila es nuestro. A mí, como mexicano, no hay nada que me de más orgullo que ser mexicano y llevar el nombre de mi país en alto.

¿Cómo eres en tu faceta de empresario?

Más allá de la actuación y la producción, yo vengo de una familia de empresarios. Mi papá es empresario y mi mamá banquera, es algo más orgánico y cercano a mi familia. El poder contar con ellos es algo que yo valoro mucho. Para mí, es muy importante, tener otros proyectos alternos, poderme diversificar, entrarle a cosas que me apasionan y hacerlo con el mejor equipo.

¿Qué distingue a DEFRENTE del resto?

Es un producto mexicano de la más alta calidad, sin ser pretensión. Es un punto medio entre no ser lo anticuado y fuerte del tequila blanco mexicano, ni ser cristalino pretensioso, DEFRENTE es un tequila de alta calidad a un precio accesible.