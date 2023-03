Así se vivió la boda de Fer Cervantes

Foto: Cortesía

Venue: Hacienda los Arcángeles

Maquillaje y peinado: Pedro y Pablo Torres

Look Santiago: Harris and Frank

Banquete: Maharaja

Wedding planner: Andres Vallejo

Flores: tu_mesa_ideal: Rocio Nicklous

El último fin del mes de febrero, Fer y Santiago se convirtieron en marido y mujer acompañados de familia y amigos. La Hacienda Los Arcángeles fue el marco perfecto para esta gran celebración.

Todos los invitados fueron testigos de esta ceremonia, en donde Fer caminó de blanco por el altar marcando ese sábado como uno de los mejores y especiales días de su vida.

A través de las redes sociales hemos podido ver el inmenso amor que se tiene la pareja, ya que Fer ha documentado cada paso que ha dado de la mano de Santiago desde que comenzó su relación en el 2018.

“Pudo haber sido un amor de invierno y ya, (porque realmente fue en diciembre 2018 que me di cuenta que eras tú). Pero, finalmente te he dado los últimos años de mis 20’s, y honestamente, todos los años que tú quieras, te los seguiría dando con todo el gusto y amor del mundo, porque no hay nada que me haga más feliz, y más plena, que compartirme contigo. Mi amor, no hay día que no me sienta agradecida por ti, por tu existencia en mi vida, por haberte encontrado y por lo que somos juntos, pero ahora también, por pensar en lo que nos falta, te amo futuro esposo y me muero por ti”, publicó Fer en su perfíl de Instagram el día que aceptó el anillo de compromiso.

Como era de esperarse, el día estuvo repleto de detalles gracias a la organización de la boda que estuvo a cargo de Andrés Vallejo y su equipo, quienes explotaron su mejor gusto para sorprender a los invitados.