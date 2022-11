Canelo Álvarez reconoce que sí corrió a dos personas de los XV de su hija

El pugilista mexicano reveló a quienes corrió de la fiesta de XV años de su hija Emily.

Canelo Álvarez puso fin a la polémica y aclaró a quién sacó de la fiesta de su hija y cómo termino el festejo de Emily Cinnamon. En los últimos días se había especulado que el tapatío había corrido de la celebración a los integrantes de Grupo Firme y al cantante Carín León, sin embargo, él se encargó de desmentirlo y expresó que tiene una gran amistad con ellos.

En una reciente entrevista, el mexicano admitió que sí sacó a dos personas, pero no fue Eduin Caz, sino gente que no estaban invitada. “Sí corrí a algunos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es. Yo no los invité, ese es el problema, entonces, ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero que esté?, expresó.

Asimismo, explicó que debido a que su hija quería hacer una temática de “antro”, le pidió a todos que se retiraran del salón y pasaran a otro lugar de su rancho para seguir celebrando, ya que quería darle su espacio a su hija para seguir disfrutando junto a sus amigos.

“Ya eran las cinco o seis de la mañana y yo les dije ‘ ya vámonos’ porque mi hija había puesto un antro aparte para sus amigos. Yo dije ‘pues le voy a dar un espacio a mi hija para que esté con sus amigos’ para eso hizo el antro, y nos fuimos atrás, a la cava. Tengo una cava muy bonita y ahí la seguimos, ya más seleccionado y ahí estábamos, Carin León, Eduin, El Grupo Firme”.

Así fue como finalmente Canelo Álvarez contó cómo terminó la fiesta de XV años de su hija.

