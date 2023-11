Carlos Alcaraz nos otorga una entrevista única previo a su llegada a México

Fotos Cortesía Louis Vuitton

El tenista número dos en el ranking de la ATP, Carlos Alcaraz, jugará en la Monumental Plaza de Toros México, el 29 de noviembre y enfrentará a Tommy Paul. Es la primera vez que el español juega en la Ciudad de México y se siente feliz de estar aquí.

Él es un fuera de serie, un todoterreno y un verdadero crack. Es, en definitiva, una estrella en las pistas de tenis. Carlos Alcaraz es el deportista del que todo mundo está hablando en el circuito tanto nacional como internacional.

El tenista español ha concedido una entrevista a CARAS, con motivo de su próxima participación en el Tennis Fest GNP que promete ser el acontecimiento del mes en nuestro país. Alcaraz, un joven que lo da todo en la pistas y ocupa la segunda posición en el ranking mundial, se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, el 13 en la clasificación mundial. Un partido donde la emoción, el espectáculo y la fiesta está más que servida.

El cantante colombiano Sebastián Yatra será el encargado de poner el broche de oro a esta fiesta del tenis ofreciendo un concierto al finalizar este partido estelar.

Sobre su primera vez jugando en la Ciudad de México, su sentir como número dos del mundo, sus rutinas, su disciplina y su respeto por la afición mexicana, platicamos con el tenista más crack del momento.

¿CÓMO TE SIENTES JUGANDO EN MÉXICO POR PRIMERA VEZ?

Jugué en Acapulco en 2021, pero será la primera vez en Ciudad de México. Tengo muchas ganas de hacerlo, conocer la ciudad y poder disfrutar del público.

TIENES MUCHOS AFICIONADOS MEXICANOS POR TU JUEGO, ¿CÓMO ES LA AFICIÓN DE MÉXICO?

Muy pasional. Es increíble el apoyo que dan y la manera de vivir el tenis que tienen.

¿TIENES ALGÚN SENTIMIENTO ESPECIAL POR ESTE PAÍS? ¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI?

México es un lugar muy especial que me encantaría conocer a profundidad. Y espero poder hacerlo en noviembre.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE MÉXICO?

La gente y su gastronomía. Me encanta la comida mexicana. Estoy deseando ir a jugar para poder pasar unos días allí.

HAS DICHO EN ALGUNAS OCASIONES QUE “TIENES CLARO DE LO ERES CAPAZ” ¿DE QUÉ ERES CAPAZ CARLOS ALCARAZ?

De momento me he demostrado que con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, soy capaz de pelear con los mejores por los títulos más importantes. Tenemos que seguir en esa línea.

¿QUÉ LE DIRÍAS AL CARLOS ALCARAZ DE HACE 10 AÑOS?

Que disfrute y sea feliz. Y que haga las cosas con una sonrisa. Eso es seguramente lo más importante y una de las claves del éxito.

¿QUIÉN DE TU FAMILIA TE ACOMPAÑA A LOS TORNEOS?

Depende, pero normalmente suelo viajar con mi padre y mi hermano Álvaro. Muchas veces, también viene mi madre, mis otros hermanos, mis tíos o mis abuelos. Me gusta estar rodeado de los míos. Me da tranquilidad.

¿TIENES ALGÚN RITUAL PREVIO A CADA PARTIDO?

No es ningún secreto, pero dormir una pequeña siesta antes de jugar suele funcionarme.

SABEMOS CÓMO TE PREPARAS FÍSICAMENTE, PERO ¿CÓMO TE PREPARAS MENTALMENTE?

Trabajo desde hace bastantes años con Isabel Balaguer, mi psicóloga. Es una parte muy importante de mi equipo para hacer esa preparación mental.

¿QUÉ VIENE PARA TI?

Seguir mejorando. Es la única manera de mantenerse en la pelea. El 2024 será un año exigente, con muchos desafíos y con los Juegos Olímpicos de París en el horizonte.

ERES EL NÚMERO 2 DEL RANKING DE LA ATP. ¿A DÓNDE TE GUSTARÍA LLEGAR Y CUÁL ES TU SUEÑO?

El sueño es seguir haciendo mi camino para intentar abrirme un hueco entre los mejores de este deporte. Mi carrera acaba de empezar, aunque las cosas hayan ido muy rápido y haya tenido mucho éxito, consiguiendo grandes cosas.

¿NOS PODRÍAS DECIR CUÁL ES TU RUTINA Y SI HAS RENUNCIADO A ALGO POR SEGUIRLA?

Obviamente, un deportista debe renunciar a muchas cosas, pero eso se compensa por otro lado viviendo experiencias inigualables. Seguramente no he podido hacer las mismas cosas que todos mis amigos, pero sigo siendo la misma persona de siempre, con las mismas aficiones.

¿DÓNDE TE SIENTE MÁS CÓMODO, EN TIERRA BATIDA, EN CÉSPED O EN ASFALTO?

Me siento cómodo en todas las superficies. La verdad es que me costaría elegir una. En cancha dura gané mi primer Grand Slam, en tierra he crecido, como los demás españoles, y en el césped conquisté Wimbledon. ¡Difícil elegir!

¿CONSIDERAS QUE ESTÁS COSECHANDO LO QUE SEMBRASTE EN TU NIÑEZ Y EN TU ADOLESCENCIA?

Considero que las cosas no suceden por casualidad. Detrás del éxito de cualquier deportista hay muchísimo trabajo, sacrificio y constancia. No creo en la suerte, creo en el trabajo duro, en aprender y en mejorar. No hay otro camino.

DESCUBRE LA ENTREVISTA EN LA EDICIÓN IMPRESA CARAS DICIEMBRE 2023.