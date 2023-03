Christopher Von Uckermann nos habla de su restaurante Pájaro Café Bosque

Fue en agosto del 2022, cuando Christopher Von Uckermann junto a David y Eduardo Cherem y bajo la guía del chef Miguel Bautista, abrieron las puertas de Pájaro Café Bosque en Valle de Bravo, en el Estado de México. “Mi socio David y yo, siempre hemos tenido estas preguntas existenciales, sobre hacia dónde va el mundo y qué viene después; nos gusta la filosofía y la espiritualidad, y fue en una de aquellas pláticas, cuando surgió la idea de la cafetería”, nos cuenta con emoción

Christopher, al recordar los inicios de un sueño en conjunto que hoy es una realidad. Por su parte, David, quien vive en Valle de Bravo y se encarga de la operación diaria del lugar, nos comenta. “El proyecto es una bioconstrucción, realizada con tierra compactada, con madera obtenida de manera ética, de árboles que se han caído de forma natural y no debido a la tala de los mismos, nuestros empaques son biodegradables y responsables con el medio ambiente”. Bajo esta premisa, nos dejan ver que, una de las prioridades para Pájaro Café Bosque es el ser un negocio responsable con el medio ambiente.

En palabras de Christopher, “antes de encontrar este lugar, fuimos a visitar muchos más y, por alguna razón, en ninguno de ellos se dio lo que hoy tenemos en Pájaro Café, pues fue ahí donde nos entendimos con la tierra”. Asimismo, David nos confiesa que, una de las mayores aportaciones que ha tenido Christopher con el proyecto, ha sido el conocimiento de la alimentación a base de plantas, forma de vida que el también actor y cantante lleva a cabo desde hace más de 8 años. “Con los conocimientos y la experiencia de Chris, le dimos mucha más forma al proyecto al sumar a nuestro menú, la gastronomía a base de plantas”.

No obstante, Christopher asegura que no le gusta la etiqueta de “vegano”. “En Pájaro Café Bosque, no utilizamos la palabra ‘vegano’, pues no nos gusta encasillarnos, aunque claro que especificamos que es una alimentación a base de plantas. Y hay quienes se dejan sorprender y se llevan una gran impresión al conocer la oferta que tenemos, como también, hay quienes simplemente no cambian su idea y si no hay carne, no se quieren quedar a probar todo lo demás. Es parte del reto y, al final, nosotros simplemente ofrecemos una opción adicional a lo que ya hay”.

