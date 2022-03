Columna- Fieras de verdad- Karla Iberia Sánchez

RECONOZCO A TANTAS POR TANTAS COSAS:

por ser decididas, por tener carácter, por luchar a contracorriente, por no dejarse pisotear por la burocracia y las instituciones, por buscar a sus hijos desaparecidos, por estudiar y trabajar y ser madres, por ser constantes, por dolerse del dolor del otro, por no temer a la opinión de otro, por decir, “te quiero”: por decir a otra “te admiro” sin hacer cálculos.

Dar like no es querer. Decir “te amooo” es decir “te tengo cariño, me caes bien”. Hay gestos, sin palabras, que hacen mejor la vida de una mujer, además de promover acciones afirmativas en los medios. Hay actos valiosos y silenciosos: te ayudo. Te escucho. Te aplaudo. Te alcanzo. Te cocino. Te cuido si tienes un bebé o si estás enferma. Te aprendo. Te cedo. Te doy paso y promuevo que otras te conozcan. Te enseño. Me enseñas.

Todo nos dice que no somos nada mientras no seamos públicos. No es verdad. Me niego y lo rebato. Los golpes en la mesa, la agresividad histriónica, la venganza por método, el “role model” para dummies no es para mí ni para las inolvidables mujeres que admiro. Quiero gritar sus nombres, pero temo dejar a alguien fuera:

A ti que no permitiste que el ISSSTE te negara el ahorro de 30 años y peleaste a tus casi 80 años día tras día; a ti que no dejaste que el escándalo te atropellara como un tráiler, a ti que dejaste a un muy prestigiado maltratador; a ti que contra viento y marea te negaste a que te arreglaran la vida y no dormiste estudiando. A ti, que no cuentas a nadie que eres atleta, a ti que te resistes a vivir de las vistas ajenas. A ti que eres tú y resuelves sola tantas cosas: a veces guapa y con recursos, a veces no.