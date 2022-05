Sumirse en la más profunda oscuridad de la vida es algo que a nadie deja indiferente, pero para Coral Mujaes, la vuelta a una vida libre de adicciones y de recuperación de su poder personal fue como volver a empezar.

Coral Mujaes encontró en el proceso su misión de vida: ayudar a otros a cambiar su camino y encontrar la luz de su propia existencia, tal como ella lo hizo. Asimismo, está consciente de que gracias a haberse visto sumida en problemas de adicciones y a no haber sabido cómo conducir su vida y trabajar, hoy se dedica a dar conferencias y a ser mentora. Ya factura casi dos millones de dólares al año.

El cambio para recuperar su poder personal y darle una vuelta de 180 grados a su vida no fue sencillo, porque se enfrentó a problemas que no había podido resolver en más de 15 años de terapias psicológicas y esfuerzos fallidos a través de movimientos espirituales.

Sin embargo, en el camino encontró a mentores como Tony Robbins (uno de los speakers, coaches y estrategias de negocios más importantes de Estados Unidos), que le dio las herramientas correctas para cambiar su mentalidad, porque si algo aprendió en este andar es que “la mente es la base de todo”.

“Yo vengo de no saber hacer un peso. A mí me mantuvieron mis papás hasta los treinta; no sabía ni trabajar. Fui una inútil y tuve que aprender desde cero. Yo digo que vengo desde el sótano, ni siquiera de planta baja, ¿pero qué fue lo que hice si he creado millones de dólares? Todo está aquí, en la mente. Mi mente cambió, trabajo duro, pero mi mente cambió”.

Tuvo que derribar viejas creencias y aprender que el pasado jamás iba a ser su futuro y que este te afecta en la medida en la que tú permitas que te afecte, ya que somos seres humanos con el poder de elegir.

“Todos hemos sufrido. Tenemos un pasado y nos han dicho cosas que nos han lastimado. Entonces, ¿qué distingue a una persona que es exitosa de la que no lo es? Que esa persona entiende que su pasado está ahí para utilizarlo como escuela, no como razón o excusa de por qué no es exitoso hoy”, asegura.

Recuperó su propia identidad, permitió que el pasado fuera solo una escuela y entendió que tenía en sus manos todo lo que necesitaba para triunfar.

Un día entendió que en el mundo habría otras personas que se encontrarían en su misma situación, y que como ella, necesitarían de acompañamiento para darle un vuelco a su vida.

Así que empezó a compartir sus consejos en un blog y en YouTube y poco a poco se fue haciendo de una comunidad. Se convirtió en fisicoculturista. Algunos la empezaron a llamar para dar conferencias. Hoy Coral factura casi dos millones de dólares fruto de la mentoría que le ofrece a otras personas.

Además, Coral Mujaes ya tiene dos libros publicados por Penguin Random House, una de las casas editoriales más prominentes en el mundo, y su segundo libro, “Cambio radical: 33 lecciones milagrosas para transformar tu vida”, se convirtió en Bestseller #1 en la sección de espiritualidad en Amazon.

¿Cuál es el secreto del éxito?

“La mente es la base de todo. El valor de las creencias es máximo. Tienes que ver que tengas las creencias correctas y que las estés adoptando. Es crítico para tener una vida de éxito”, sostiene.

