“Cuando nací, mi papá lloró porque no fui hombre”: Guadalupe Loaeza

A tan solo unos días en que se celebre el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la escritora Guadalupe Loaeza ha causado conmoción en su cuenta Twitter al escribir una serie de tuits en los que deja ver las formas de violencia hacia las mujeres desde su nacimiento.

Sin dar alguna explicación sobre si lo que escribe le sucedió a ella o solo es una recopilación de relatos de otras mujeres, sus seguidores dan por hecho que son situaciones que le ocurrieron a la periodista.

“Cuando nací, mi papá lloró porque no fui hombre. Yo quería karate, me mandaron al ballet. Al terminar de comer, yo tenía que levantar los platos de mi hermano. Mi tío me besó en la boca, lo acusé y me dijeron: no exageres. Un amigo de papá me manoseó lo conté nadie me creyó”, comenzó su serie de tuits.

Cuando se enfermó mi mamá, tuve que renunciar a mi trabajo para cuidarla, mis hermanos varones no tenían tiempo Si en las reuniones los hombres platicaban de política o negocios, desacreditaban mi opinión Siempre que manejaba, mi marido criticaba y decía Manejas como vieja — Guadalupe Loaeza (@gloaeza) March 3, 2020

Las reacciones comenzaron a llegar luego de lanzar ese tuit. Guadalupe Loaeza se limitó a seguir escribiendo:

“Hablé del abuso de mi abuelo, me ordenaron callar o destruiría a la familia. En cada puesto de periódicos, había fotos de mujeres desnudas. Me enseñaron que mi valor dependía de mi virginidad. Me puse minifalda; mis compañeros y mis maestros me tacharon de zorra”, compartió.

Al subir al transporte público tenía que cuidar mis pechos y nalgas Mi segundo novio me exigió mis contraseñas como prueba de amor Cuando mi tercer novio supo que yo no era virgen me corto En mi primera entrevista de trabajo, me preguntaron si me iba a casar o tener hijos. — Guadalupe Loaeza (@gloaeza) March 3, 2020

Las palabras continuaron, mostrando las situaciones con las que muchas mujeres pueden identificarse.

“La tarde en que mi esposo me pegó por primera vez, me dio tanta vergüenza y tanta culpa, que no le conté a nadie. Denuncié a mi esposo por golpearme y en el ministerio público me preguntaron: ¿Para qué levanta una denuncia si mañana lo va a perdonar?”

Cuando le dije que estaba embarazada, contestó que no era suyo. Para elegir carrera, me recomendaron que fuera compatible con el rol de esposa y madre. Al levantar la mano en el aula para debatir un punto, el profesor siempre le daba la palabra a un hombre. — Guadalupe Loaeza (@gloaeza) March 3, 2020

Guadalupe Loaeza escribió ese último tuit, no respondió a nada de lo que le escribieron. Hasta el momento no sé sabe a ciencia cierta si es una denuncia de una vivencia personal, o una recopilación de hechos que les sucedieron a otras mujeres.

