“El toreo es para mí un refugio”: Miguel Aguilar

La Plaza México reabrirá sus puertas y Miguel Aguilar estará presente. Platicamos con él sobre la vida, el toreo y sus favoritos.

Por Andrea Barrera y Alejandra Morón @CARASmexico

El novillero estrella Miguel Aguilar está regresando de España para presentarse en la plaza México el próximo 14 de noviembre, es por eso que platicamos con él para conocer más sobre su camino y experiencias en el arte del toreo.

Durante la entrevista con Miguel Aguilar nos compartió que su amor por la práctica taurina nació gracias a su hermano Mario Aguilar, el matador de toros: “Verlo torear fue algo que me inspiró y desde niño quise ser como él, eso fue lo que me ha llevado a este camino desde muy pequeño.”

“De niño quería intentar ser igual de diferente, como lo fue mi hermano y lo que me amarró a esta profesión fue lo distinta que era, la pasión que se vive, y la admiración que tienen los aficionados por los toreros.”

No es un secreto que la mayoría de las personas tengamos una o varias pequeñas acciones que hacemos casi inconscientemente cuando nos levantamos o vamos a trabajar, en este caso, Mario nos cuenta que una de sus manías empieza cuando se viste de torero, pues cuando lo hace siempre empieza por la misma prenda; además, antes de torear se persigna tres veces, son justamente estas acciones su manera de motivarse.

¿Qué tiene Miguel Aguilar que no tienen los demás?

Todas las personas somos distintas a otras y eso nos convierte en un modelo único, en este caso Miguel nos comparte que lo hace diferente a los demás: “Me considero muy natural, esa es mí gran virtud como persona y torero, soy muy transparente dentro y fuera de la plaza de toros, es algo muy complicado de reflejar, pero quizá tengo esa bendición de ver todo con naturalidad, ante el peligro, las noticias malas, las cuestiones buenas; también tengo una fuerza mental, fe y confianza muy grande conmigo mismo, las cuales han marcado una gran diferencia en mí camino.”

Durante nuestra vida se presentan ante nosotros retos que tenemos que superar, algunos más complejos que otros, habrá quienes los superen y otros que prefieren no arriesgarse, en este caso, Miguel Aguilar ha luchado frente a las adversidades que se le han cruzado en su camino.

“Soy una persona que ante el castigo y las circunstancias difíciles de la vida lucha mucho para superarlas, el toreo es para mí un refugio, es una manera de superar cualquier obstáculo y nunca he tenido ese pensamiento negativo de dejar de torear, porque es un lugar donde me siento completamente libre.”

“El primer y más importante referente en mí carrera ha sido mí hermano, después están José Miguel Arroyo ‘Joselito’, Alejandro Talavante, David Silveti, Octavio García ‘El Payo’, en realidad hay muchos referentes en mí carrera.”

Consejos y recuerdos que siempre vivirán

La vida le puso uno de los momentos más difíciles el 10 de junio de 2018, cuando su hermano Mario Aguilar falleció dejó un gran vació, no solo en la tauromaquia sino también en su familia, sin embargo, a pesar de su partida le dejó grandes consejos a su hermano, uno de ellos fue que disfrutara todo.

“El mejor consejo que me dejó, no fue solo hablando taurinamente, sino en general, me decía que disfrutara todo, el miedo, las cosas buenas, las noticias malas, los momentos felices disfrutarlos al máximo, esto me ha ayudado a asimilar muchas cosas tanto como torero como fuera de él y es de los consejos que más repito en mí cabeza.”

Además que otro consejo que le dejó fue el de decidir, por ejemplo, cuando Mario falleció, Miguel se encontraba en España y le preguntaron si quería asistir a su funeral, sin embargo, uno de los consejos que le dio en vida su hermano fue que no regresara a México para nada, que siguiera su sueño y que por muy fuerte que fuera lo que estuviera pasando, él tenía que seguir con su vida.

“Mí hermano me ha dejado una escuela de vida y de torero muy importante, realmente lo recuerdo todos los días con mucha alegría y otros días con tristeza.”

Los seguidores del matador de toros Mario Aguilar, lo recuerdan de distinta manera, pero ¿cómo lo recuerda su hermano y cómo quisiera que lo hicieran los demás?

“Era extrovertido, tenía una pinta de ser serio, pero era muy noble, no sabía decir que no, cuando podía ayudar lo hacía, así es como muchos lo recuerdan, con mucha ilusión, nostalgia y tristeza, fue una persona muy amada y no quiero cambiar el pensamiento de la gente.”

Y para que conozcas un poco más del novillero Miguel Aguilar, te dejamos estas preguntas rápidas.

Tu platillo favorito de México y de España

México- Tacos de hígado

España- Rabo de toro

Tu color favorito

Morado

Tu ciudad favorita

Aguascalientes

Tu playa favorita

Los Cabos

Película favorita

Interestelar

Libro favorito

Joselito, el verdadero del escritor José Miguel Arroyo

Tu plaza favorita en el mundo

La plaza México

La plaza Aguascalientes

La Malagueta

La palabra que mejor te define

Optimista

