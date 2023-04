Elena Reygadas es orgullo mexicano al conseguir este premio de The World’s 50 Best; conoce su trayectoria

The World’s 50 Best Restaurants acaba de otorgr su premio femenino de 2023 a la chef Elena Reygadas del restaurante Rosetta. La mexicana de 46 años compartió la noticia en sus redes sociales con el mensaje: “Me siento profundamente agradecida y honrada!!! Cocinar es un arte colectivo. Este reconocimiento es de todas las personas talentosísimas con las que he colaborado durante tantos años. Y también de todas las mujeres mexicanas que cocinan día a día, manteniendo viva nuestra enorme tradición culinaria. ¡Gracias a todas y todos por su apoyo y cariño!

Este reconocimiento le será otorgado en junio 2023 en la ceremonia anual que premia a lo mejor de la gastronomía acompañado de todos los involucrados en la industria.

Todo lo que debes saber sobre Elena Reygadas

Elena Reygadas es una chef cuyo talento culinario y platos creativos han dejado una impresión duradera en la escena gastronómica de México. Su historia es de trabajo arduo, determinación y pasión por su oficio. Nacida en la Ciudad de México, Reygadas creció rodeada de una familia de amantes de la comida que le inculcaron el amor por la cocina desde una edad temprana. Su camino para convertirse en una de las chefs más celebradas de México ha sido notable.

Reygadas comenzó su carrera en la industria de la hostelería trabajando en varios restaurantes en la ciudad de Nueva York. Fue allí donde desarrolló su amor por la cocina italiana y perfeccionó sus habilidades en la preparación de pasta. En 2010, regresó a la Ciudad de México y abrió su primer restaurante, Rosetta, que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos tanto de los locales como de los turistas. Su interpretación moderna de la cocina italiana, infusionada con sabores mexicanos, fue un cambio de juego, y no pasó mucho tiempo para que su restaurante recibiera reconocimiento internacional.

En 2014, Reygadas fue galardonada con el premio de Mejor Chef Femenina de América Latina de Veuve Clicquot, lo que reafirmó aún más su estatus como una superestrella culinaria. Su creatividad y atención al detalle le han valido elogios y reconocimiento de críticos gastronómicos de todo el mundo. Reygadas también ha sido nombrada como una de las 50 Mejores Chef Femeninas del Mundo por la prestigiosa organización culinaria, The World’s 50 Best.

Rosetta sigue siendo uno de los restaurantes más valorados en México, pero Reygadas no se ha detenido ahí. Ha expandido su imperio culinario con otros negocios exitosos, incluyendo Lardo, que se especializa en embutidos y otros productos curados, y una panadería llamada Panadería Rosetta. Su enfoque en ingredientes de origen local y sostenibilidad la ha convertido en una pionera en la industria y un modelo a seguir para los chefs aspirantes.

Reygadas no solo es una exitosa chef, sino también una madre amorosa de dos hijas. Ella atribuye su éxito a su familia y a menudo incorpora los platos favoritos de sus hijas en sus menús. Su amor por cocinar y compartir sus creaciones con los demás es evidente en todo lo que hace. Ella continúa inspirando a una nueva generación de chefs en México y más allá con su creatividad, determinación y pasión por su oficio. Sus platos innovadores, compromiso con la sostenibilidad y amor por la cocina la han convertido en una de las chefs más celebradas del mundo.