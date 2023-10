Elena Reygadas presenta una vez más las “conchichis” de Panadería Rosetta en apoyo a Octubre Rosa

Elena Reygadas ha destacado a través de los años por su extensa labor en pro de nuestro país. Siendo nombrada la mejor chef del mundo, ha logrado dar una plataforma a los skills de los mexicanos y ha dado visibilidad a la cultura gastronómica mexicana. Su labor no se ha detenido ahí, pues en este Octubre Rosa ha formado alianza una vez más con distintos grupos para seguir apoyando. Estas son las “Conchichis” de Panadería Rosetta y tuvimos el honor de retratar el behind the scenes de la campaña.

Panadería Rosetta y Elena Reygadas han hecho una reinterpretación de las conchas tradicionales con el diseño de los senos femeninos, disponible en tres sabores tradicionales mexicanos que son vainilla con frambuesa, pinole y chocolate de metate. Estas regresan una vez más a nuestras mesas y estarán a la venta durante todo el mes de octubre en la Panadería Rosetta de Colima 179 en la colonia Roma.

Las “conchichis” son una iniciativa en alianza con Fundación CIMA, que ha destacado por más de veinte años por su apoyo a miles de mujeres mexicanas en su lucha contra el cáncer de mama. Esta alianza celebra su tercer año consecutivo con la Panadería Rosetta para la campaña #FavordeTocar. Su misión es el invitar a las exploraciones que las mujeres deben realizarse a sí mismas para hacer un diagnóstico temprano en caso de que exista algún tipo de bulto sospechoso.

En esta ocasión Rosetta y Fundación CIMA convocaron a la fotógrafa, María Levy para retratar a distintas personalidades y activistas como Nath Campos, Romina Poza, Denisse Dresser, Alejandro de la Madrid, Pamela Cerdeira, Devenga Cagigas y Pablo Astiazara de forma análoga. La fotografía análoga cumple con la misión de exponer pequeños errores y fotos sin retoques para normalizar el proceso de la autoexploración como un paso crucial y sin tapujos para el diagnóstico temprano.

Las “conchichis” invitan a pensar en la autoexploración con un tema natural, que debe ser realizado por todos, especialmente por mujeres. Por cada foto compartida con las piezas de pan y el hashtag #FavorDeTocar, la fundación, LENOM PB y Panadería Rosetta harán una donación monetaria para seguir contribuyendo a la causa. No lo dudes más y únete a la lucha contra el cáncer de mama.