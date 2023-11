Ella es Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México en lugar de Lupita Jones

Lupita Jones estuvo el frente de Miss Universo México durante más de 30 años, después de varios meses que se ha especulado sobre el futuro de Jones en MU, ahora se dio a conocer que dejará su cargo para que en su lugar entre Cynthia de la Vega, quien también fue Miss México, y ahora asumirá el rol de directora.

La exreina de belleza hizo un live en su Instagram donde dejó entrever un supuesto fraude durante el último certamen y detalló que hasta el momento había guardado silencio para no afectar la participación de Melissa Flores, la representante mexicana en Miss Universo que se presentó en el concurso que tuvo lugar en El Salvador.

“En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo”, dijo Lupita sobre su reemplazo.

En la última gala del certamen la ex Miss Universo aún era reconocida como la directora de la franquicia mexicana, sin embargo, explicó que su salida anticipada se debió a diversas circunstancias. Además que Lupita Jones dejó entrever que su salida y la polémica podrían haber influido en el resultado de la mexicana en el certamen.

“Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto pero creo que mi petición no funcionó", comentó.

En este sentido, explicó que habló con la directora de licencias, quien no le aseguró que seguiría en el puesto el siguiente año que nuestro país será sede del certamen.

“Hablé con la directora de licencias y me dijo’ Lupita, de verdad, créme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos que está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora. Pero las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo México”.

Tras el mensaje de Lupita Jones, Miss Universo México presentó a Cynthia de la Vega como la nueva directora en una conferencia de prensa a la que Lupita no acudió. Cynthia llegó acompañada de Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia en México, para agradecer la labor de la mexicana.

Es así como Lupita Jones quedó fuera de la institución y su puesto que ahora será ocupado por la ex Miss México.

“Me llena de alegría llegar a este momento de mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización, buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como Miss Universo México, impulsando a las chicas hacia la grandeza”, puntualizó Cynthia.

Quién es Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México

Nació el 28 de septiembre de 1991 en San Pedro Garza García, NL, es modelo y exreina de belleza. Ha formado parte de importantes concursos, donde se coronó como Miss Nuevo León, además fue acreedora del título de Nuestra Belleza Mundo México en 2010. Antes de tomar la dirección del certamen, fungía como coordinadora del certamen Miss Nuevo León.

Tiene 32 años, está casada con el conductor de “Venga la Alegría”, Kike Mayagoytia y tiene dos hijos.