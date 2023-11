Ella es Sheynnis Palacios, la ganadora de Miss Universo que ayuda a personas con trastorno de ansiedad

Sheynnis Palacios conquistó la corona y quedó por delante de Anntonia Porsild de Tailandia y de Moraya Wilson de Australia, las finalistas de la noche que estuvo llena de talento y belleza.

Palacios compitió por la corona al lado de 84 mujeres de todo el mundo que se presentaron ante el jurado para ser calificadas. Anteriormente, ganó los títulos de Miss Teen Nicaragua y Miss Mundo Nicaragua.

La joven es productora audiosivual y se graduó en la Licenciatura en Comunicación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA). Palacios es una activista de la salud mental, al sufrir problemas de ansiedad, creó un podcast llamado “Entiende tu Mente”, para brindar información a las personas que sufren el mismo padecimiento que ella.

Durante el evento, la guapa Miss Universo dijo que considera la humildad y la gratitud, como sus principales cualidades. Además, expresó que ama los animales y que sueña con ayudar a los demás. En la etapa de preguntas dijo que una mujer en cuyo lugar quisiera estar por un día sería en el de Mary Wollstonecraft, escritora, filósofa inglesa y una de las primeras mujeres en desarrollar el pensamiento feminista, porque, “es la primera mujer que abrió la brecha a los derechos de las mujeres”.

El objetivo de Sheynnis Palacios es “trabajar al servicio de la humanidad, dirigiendo una redacción y produciendo contenidos y anuncios para marcas internacionales”, ya que considera que los reflectores son de gran ayuda para solucionar los problemas que hay en el mundo.

La ganadora del certamen se sinceró sobre el trastorno de ansiedad que ha padecido y que la ha llevado a ayudar a miles de personas que también lo padecen. Sheynnis ha hablado en varias ocasiones sobre los ataques de ansiedad que padece y es por esta razón decidió crear un proyecto en formato podcast y televisivo, que busca dar las herramientas necesarias sobre la importancia de la salud y mental y cómo sobrellevar su padecimiento.

“Yo soy una paciente de episodios ansiosos y a través de eso dije que no soy la única persona que está pasando por est y ahora, con la ayuda de mi psicóloga, que me ha venido dando acompañamiento, he aprendido a gestionar mis emociones”, dijo en una plática con Telemundo antes de convertirse en la reina mundial de belleza.

La centroamericana Sheynnis Palacios dedicó su gran logro, “a a las niñas de todo el mundo, a mi niña interior, a mi familia y los más de 6 millones de habitantes de mi país”. y señaló que espera que este paso pueda aportar a traer, “grandes cambios para las mujeres y las niñas que son la construcción de nuestra sociedad”.

¿Qué es el trastorno de ansiedad que padece Sheynnis Palacios?

Según Mayo Clinic, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos (ataques de pánico).

Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta.

Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social (fobia social), fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad. A veces, la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento.

Algunos síntomas son: Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada (hiperventilación), sudoración, temblores, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales (GI).