Como parte de nuestro especial de novias, platicamos con Renata Gómez y María Mena, dos influencers que celebrarán sus bodas este octubre y nos platican sobre sus historias de amor y lo que implican las relaciones en el mundo actual.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Einar Gónzalez, cortesía e Instagram

Styling Gustavo González

Maquillaje Leonel Urdaneta para Revlon

Peinado Leonel Urdaneta para Hot Tools

Especial de novias: bodas 2022

RENATA GÓMEZ

La historia de Renata y Pablo Gadsden empezó cuando tenían 15 y 16 años, como muchas relaciones en el mundo actual, por un mensaje de Facebook. A pesar de haber tenido algunas pausas durante el camino, 12 años después, se comprometieron y están listos para empezar esta nueva etapa juntos.

¿Cuándo supiste que Pablo era el indicado, que te ibas a casar con él?

Lo supe cuando regresamos de nuestro último break, hace siete años (risas). Ya estábamos más grandes y maduros, entonces la relación era más formal.

¿Cómo te dio el anillo?

Me lo dio en nuestro lugar favorito: Los Cabos. Durante la pandemia pasamos varios meses ahí y una de nuestras actividades favoritas era caminar por la playa mientras veíamos el atardecer. Un fin de semana de octubre del año pasado, regresamos para unos eventos familiares y cuando estábamos en la playa paseando y tomándonos fotos, se hincó y me lo dio.

¿Qué es lo más te gusta de tu relación?

Lo que más valoro de mi relación es la confianza que nos tenemos. Al llevar tantos años juntos, me ha visto crecer en el mundo de las redes sociales y me ha acompañado durante todo el proceso. También, me encanta que nos respetamos y admiramos mutuamente.

¿Qué es lo que más te emociona de empezar esta nueva etapa?

Lo que más me emociona es empezar una vida junto a él, vivir con él, viajar con él. Los hijos los pospondremos por algunos años (risas).

¿Cuál es la diferencia entre lo que vemos en las redes y lo que realmente pasa en una relación?

Así como cuando vas a tener visitas, limpias tu casa para recibirlas, así también son las redes sociales. A mí me gusta enseñar cosas positivas en mis redes, como lo haría con cualquier invitado en mi hogar. El chiste es no idealizar y creer que lo que ves, es todo lo que ocurre en la vida de la persona.

“Lo que más valoro de mi relación con Pablo es la confianza que nos tenemos”.

MARÍA MENA

María y Pedro Buchanan los presentaron unos amigos en común, quienes también

eran pareja. María nos cuenta que, desde el primer mes de su noviazgo, ambos sabían que se iban a casar y después de 11 meses se comprometieron.

Ahora, María se prepara para empezar una nueva vida con Pedro y acompañarse mientras ambos persiguen sus sueños.

¿Cómo te dio el anillo?

En el bautizo de mi sobrina. Estábamos en el jardín tomándonos unas fotos con mi cuñada y amigas, y cuando acabamos nos hicimos a un lado para platicar. Después de eso, me di cuenta de que me lo estaba dando porque lo vi hincado (risas). Los dos leímos el libro Los 5 lenguajes del amor en el que aconseja monitorear el ‘love tank’ de tu pareja. Entonces, me dijo: “Desde que te conocí mi love tank ha estado lleno y quiero pasar toda mi vida trabajando para que el tuyo siempre lo esté”.

¿Qué es lo que más te gusta de tu relación?

Que los dos estamos cien por ciento seguros de que nos encontramos donde queremos. Nos lo transmitimos mutuamente y eso hace que podamos resolver cualquier problema superrápido. También, me encanta que nos apoyamos incondicionalmente como pareja, pero respetamos la individualidad del otro.

¿Qué es lo que más te emociona de esta nueva etapa?

Me emociona mucho vivir juntos y que vamos a empezar nuestra vida en un país distinto. Es increíble que vamos a iniciar nuestra vida independiente, alejados de todo y trabajando cada uno en lo que más nos gusta.

¿Cuál es la diferencia entre lo que vemos en las redes y lo que realmente pasa en una relación?

Además de la presión, que normalmente hay por parte de la sociedad porque a cierta edad las mujeres tengan que estar casadas y con hijos, hoy día, las redes sociales nos hacen creer que muchas relaciones son perfectas, cuando en realidad solo vemos una parte.

No debemos apremiarnos para encontrar a la persona ideal ni compararnos con los demás. La clave está en ponernos a nosotros primero para estar bien y así poder hallar a esa persona especial.

“Me encanta que nos apoyamos incondicionalmente como pareja, pero respetamos la individualidad del otro”.

