En portada: Checo Pérez nos habla en exclusiva de su carrera y familia

Listo para competir en el Gran Premio de México, Sergio “Checo” Pérez nos confiesa que quiere que se escuche el Himno Nacional en el podio del autódromo Hermanos Rodriguez.

Por Jorge Alférez

“Estoy en el mejor momento de mi carrera y tengo una familia increíble que me da su apoyo”, nos confiesa con emoción Checo Pérez, al preguntarle respecto al momento que vive actualmente a nivel personal y profesional.

Asimismo, en entrevista nos cuenta que, espera llegar a la meta y escuchar el Himno Nacional en el podio. “Es increíble correr en casa, siempre es el sentimiento más especial de todos. Ver la entrega de los aficionados me hace sentir muy afortunado. Es una fiesta de la que todos formamos parte y me siento muy afortunado de poder vivirla. No puedo ni describir la emoción que fue estar frente a miles de mexicanos y darles esa gran alegría, el año pasado con el podio. Espero este año superarla y que también el Himno pueda escucharse en el podio”.

Y sobre su vida en familia, con mucho cariño nos expresa. “Tu vida va cambiando a cada instante y tus prioridades van modificándose. Es una evolución constante, pero siempre para bien. Cuando empecé era muy joven, hoy soy padre de familia, así que las responsabilidades también van cambiando. Disfruto cada vez más cuando estoy en la pista y cada vez estoy más motivado”.

Además, la reconocida fotógrafa Graciela Iturbide nos recibe junto a su hijo, el arquitecto Mauricio Rocha, en su estudio en Coyoacán para brindarnos una entrevista única.

También, Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis y director del Festival Internacional de Cine de Morelia nos cuenta todo al respecto de la vigésima edición del reconocido evento.

Y no te pierdas, como cada año, nuestro especial de novias. En esta ocasión, reunimos a María Mena y Renata Gómez, dos novias que se casan este mes y quienes nos cuentan todos los detalles de su historia de amor y de sus bodas. Además, Isa Valero nos muestra cómo llevar las tendencias en vestidos y accesorios para caminar hacia el altar.

Esto y más en la nueva edición de CARAS octubre.

