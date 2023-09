Esta es la historia de amor de Enrique Ponce y su novia, Ana Soria: “Es la mujer de la que estoy enamorado locamente”

Enrique Ponce y su novia Ana Soria han sido noticia por la gran diferencia de edad entre ellos, desde que iniciaron su relación en 2020. El torero español tiene 56 años, mientras su joven pareja está por cumplir 26 años el próximo 3 de septiembre.

Sin embargo, han sabido llevar su relación de la mejor manera, como contaron en su aparición en el programa ibérico El hormiguero.

El exesposo de Paloma Cuevas, actual novia de Luis Miguel, inició el programa presentando a la guapa joven originaria de Almería: “Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Podría estar enumerando aquí... Pero hay una que para mí sobresale por encima de todo y es el corazón tan grande que tiene, lo buenísima persona que es. Siempre está más preocupada por los demás que incluso por ella misma. Y luego también es muy fuerte, tiene una gran fortaleza, porque ha sabido soportar muy bien las injurias y las calumnias de alguna gente que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí. La verdad es que todavía la quiero más”.

Enrique Ponce es el exesposo de la actual pareja de Luis Miguel, Paloma Cuevas Getty Images

Además, la novia de Ponce comentó que aunque ella no es una figura pública, le gustaría que la gente la conociera para que dejen de criticarla por su relación con el matador.

“Yo, sobre todo, tenía ganas de que la gente pudiera conocerme cómo soy, porque realmente nadie me conoce, o al menos nadie que haya opinado públicamente sobre mí lo ha hecho conociéndome. Desde que empezamos nuestra relación la prensa nos ha dado mucha caña y nosotros no hemos querido entrar en nada porque no es nuestro mundo” comentó la guapa joven. “Llevamos tres años escuchando cosas que no son justas, que duelen, porque somos personas con corazón, con sentimientos, y tenía ganas, solamente, de que la gente viera que soy una chica normal, con sentimientos, y ya está.

¿Cómo se conocieron Enrique Ponce y Ana Soria?

Pablo Motos, conductor del programa, cuestionó a Enrique Ponce sobre cómo conoció a Ana, a lo que respondió: “Yo fui a torear a Almería y estando en el callejón la vi en el tendido. Entonces le pregunté a un amigo de Almería que estaba conmigo en el callejón si la conocía. Y me dijo: ‘Claro, sí la conozco, es hija de un amigo mío’”.

“Le pregunté cómo se llamaba, me dijo su nombre y hoy en día la verdad que es muy fácil encontrar a la gente, así que la busqué en Instagram y la encontré”, confesó el torero.

Por su parte, Ana contó: “Yo al principio estaba confundida, porque no me imaginaba que me estaba mirando a mí, pero yo iba con una amiga que me dijo: ‘Pues yo creo que sí te está mirando a ti’”.

“Cuando me miró, el mundo se paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido”, aseguró Soria.

Esto opinan sobre la diferencia de edad entre ellos

Mucho se ha hablado de los casi 26 años de diferencia entre Enrique Ponce y su novia, por lo que el tema también fue parte de la conversación durante el programa.

Al respecto, Ana comentó: “El tema de la diferencia de edad cansa un poquito. El amor no se piensa, el amor se siente, y si para nosotros no es un impedimento, no tiene que serlo para la gente que opina sobre nosotros”.

Enrique Ponce le lleva casi 26 años a Ana Soria Instagram @anasoria.7

Ponce, por su parte, concluyó: “La edad realmente está en el espíritu que uno tenga, en su vitalidad, en su estado de ánimo”.