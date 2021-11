El presidente de Fundación Teletón informó que por segundo año consecutivo el Teletón no tendrá una meta fija, pero espera superar la del año pasado.

El Presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, informó que, debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo por el covid-19, este año el Teletón no tendrá una meta qué rebasar.

Sin embargo, invitó a todos los mexicanos a unirse a esta causa que ha ayudado durante 24 años a cientos de niños.

“El programa arranca el 4 de diciembre a las 8 de la mañana, no habrá meta, la meta la pones tú, la ponemos entre todos, no queremos estresar al país, todos vamos a decidir con qué recursos vamos a contar para atender a los niños, jóvenes que la vida ha puesto en nuestras manos, la meta la pones tú”, dijo.

“Por supuesto nos gustaría rebasar los 380 millones de pesos que reunimos el año pasado que fue más difícil que este, porque lo que está en el fondo de nuestro corazón es seguir sirviendo a nuestro país. Estoy convencido que la única manera de cambiar a este país es siendo amorosamente tercos, orgullosamente tercos”, aseveró.

Teletón, los años y el covid

Fue durante la rueda de prensa virtual que, junto a los conductores Marco Antonio Regil,Galilea Montijo, Héctor Sandarti y Mariano Osorio, Landeros detalló lo que Teletón México ha conseguido a través de los años.

“En 24 años hemos atendido 601 mil niños, pero que tal a los 500 mil mexicanos que sin pensarlo de un modo inesperado atendimos de Covid, con 500 camas de rehabilitación, o la rehabilitación pulmonar a pacientes post Covid”, compartió.

“Y algo que me gustaría decir; así como en los momentos más difíciles Teletón ofreció sus centros, hoy lo volvemos a poner en la mesa, si esta advertencia que ojalá no se convierta en amenaza grave, cimbra nuestra vida, Teletón está para servir al país, sin descuidar a nuestros niños, desde ahora ofrecemos toda la infraestructura de Teletón si es necesario, ojalá que no lo sea, pero si lo es daremos un paso adelante con mucho amor para todos los mexicanos que más lo necesitan”, dijo.

Orgullosamente tercos

Además, durante la conferencia de prensa, Fernando Landeros comentó que la campaña de este año recuerda a todas aquellas personas que no se limitan ante las adversidades y que precisamente esa terquedad hace que los imposibles se conviertan en una realidad .

“Celebrar la vida es la mejor definición de lo que es Teletón, como duele haber perdido a tanta gente, pero hoy el compromiso es amar a los que están aquí, estar conscientes de que tenemos un compromiso con la gente que seguimos vivos, la vida se va, lo único que queda en la vida es aquello que dimos y lo que hemos dado a través de Teletón han sido 25 años y ayuda a más de 601 mil niños. Sí el mundo está en crisis, lo que nunca ha estado en crisis es nuestro corazón, volvamos a ser orgullosamente tercos”, expresó el Presidente de la Fundación Teletón.

