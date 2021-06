Mira aquí a Eva Longoria presumiendo su nuevo equipo favorito: el Necaxa

Se han confirmado por fin los rumores. El Necaxa, uno de los equipos más queridos en el futbol mexicano, tiene nuevos dueños. Este martes 1 de junio de 2021, la actriz Eva Longoria y el futbolista Mesut Özil presumieron en Instagram que son los nuevos dueños del equipo. Publicaciones que se convirtieron en una invitación también para que los aficionados se sumen a una subasta y adquieran acciones de sus queridos rayos galácticos.

Eva se muestra en la imagen con una taza, un jersey y una gorra de Aguascalientes, sin darnos del todo una foto con su hermosa mirada. Pero no hace falta, porque logró con ella transmitir toda la emoción y el gusto por esta nueva aventura.

En la leyenda del post se puede leer:

A su vez, Özil escribió:

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY

