Exclusiva: Así surgió la relación de Paula Arango y Pepe Gámez

La pareja del momento conformada por Paula Arango y el actor Pepe Gámez, eligieron a CARAS para hablar en exclusiva acerca de su relación.

Por Jorge Alférez

Paula Arango y Pepe Gámez

Por más de un año, Paula Arango y Pepe Gámez, mantuvieron comunicación a distancia, luego de que un amigo en común le enseñara a él, el perfil de ella, y comenzara a seguirla. Para entonces, Pepe trabajaba entre Los Ángeles y Miami, como lo ha hecho desde hace una década, cuando, después de haber participado en un par de proyectos en México, se fue a buscar suerte en el extranjero. “Fue textear sin conocernos durante un año. Pepe estaba entre Los Ángeles y Miami, y aunque yo viajo mucho para visitar a amigos allá, nunca logramos vernos”, nos cuenta Paula.

Asimismo, Pepe asegura que, aunque ya existía un interés por parte de los dos, comenzaron siendo solo amigos. “Comenzamos como amigos y mantuvimos comunicación por más de un año, hasta que en octubre del 2021 finalmente nos conocimos”.

El comienzo de la relación

Sobre este esperado encuentro, nos confiesan que, al igual que los intentos previos, parecía ser un imposible, pues él apenas había llegado a México, luego de terminar un proyecto en Miami, pero pronto se iría a Mérida a visitar a su familia, mientras que ella estaba llegando de un viaje a España. “Llevábamos un año hablando, y decidimos que, si ese día no nos veíamos, ya lo íbamos a dejar por la paz”, nos confiesa él. A lo que ella agrega: “El plan era ir por un café, que más tarde se convirtió en cena y se alargó hasta las dos de la mañana, que nos corrieron del restaurante (risas)”. Finalmente, aquella primera cita resultó un éxito, pues luego de esta, pasaron los siguientes días juntos hasta que él se fue.

Te puede interesar: Tres mujeres fabrican trajes de baño con botellas de PET recicladas

Cambio de planes

No obstante, Pepe nos confiesa que, aunque si tenía muchas ganas de conocerla, no quería tener tantas expectativas sobre ella. “Cuando la conocí pensé que no pasaría de un café”, sin embargo, hoy apuesta todo por ella. “Haberla conocido, me hace pensar en que puedo regresar a México y buscar establecerme acá. Creo que, en esta carrera, a veces es complicado conectar con alguien, y ahora que conocí a Pau y tenemos esta conexión que estamos descubriendo, vale la pena cuidarla e intentarlo”. Además, asegura que, luego de varios años fuera de México, tiene muchas ganas de volver a trabajar en su país: “Hoy, siento que vengo a mi país como extranjero, pues no tengo casa, ni coche, ni nada. Pero sí quiero volver a trabajar aquí y conectar con el público y con la industria local. Me encantaría volver a sentirme parte de mi México”.

Lo que los enamoró

Y respecto a lo que le gustó a uno del otro, fue Paula quien habló primero: “Tuvimos muchos meses de escribirnos sin ningún tipo de expectativa de nada y cuando nos conocimos, los dos estábamos en una situación personal complicada, pero resultó muy fácil desahogarnos y acompañarnos en ese momento. Nos la pasamos muy bien juntos y tenemos una conexión muy linda. Lo admiro mucho, me parece una persona muy sensata, tiene unos valores familiares envidiables y un ejemplo en casa super bonito que a cualquiera le gustaría”.

No te pierdas la entrevista completa, así como lo que Pepe nos confesó acerca de lo que lo enamoró de Paula, en la próxima edición de CARAS marzo.

Lee también: ¿Taylor Swift y Joe Alwyn están comprometidos? Esto es todo lo que sabemos