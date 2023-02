EXCLUSIVA Platicamos con Mercedes Vigil, la nueva presidenta del MAP

Reunimos al renovado patronato del Museo de Arte Popular y a su nueva presidenta Mercedes Vigil, quienes buscan continuar el legado y honrar la memoria de Marie Thérèse Hermand de Arango.

Por Karla Reynoso

Fotos Einar González

Antes de que se creara el Museo de Arte Popular, Marie Thérèse creó el patronato de Amigos del MAP en 1999 para contar con la participación permanente de la sociedad civil, para defender a capa y espada el arte popular mexicano, rescatar las técnicas artesanales en riesgo de extinción, impulsar el desarrollo social de las comunidades productoras y la valoración del artesano mexicano a través del apoyo del Museo de Arte Popular. Así nos lo comunicaba Marie Thérèse en nuestra última entrevista, “mi sueño es consolidar a un grupo de gente joven y comprometida que se identifique con la hermosa artesanía mexicana, para preservar el trabajo de los artesanos, con salarios justos y dignos, así como alimentar los conocimientos de las futuras generaciones posicionando las exposiciones y el nombre de México en distintos museos del mundo”. Te puede interesar: EL MAP RINDE CALUROSO HOMENAJE A MARIE THÉRÈSE HERMAND DE ARANGO

Hoy el patronato se renueva para continuar su legado y sus sueños integrando a sangre joven al equipo, junto con la nueva presidenta Mercedes Vigil, quien Marie Thérèse nombró en vida y estaba agendado que ella tomara el puesto en enero del presente año nos comenta, “yo me siento muy afortunada de haber estado tan cerca de Marie Thérèse, a quien consideré primero que nada una gran amiga -en verdad tuvimos una relación cercana-, después mi mentora, porque aunque yo ya tenía todo este amor por el arte popular, ella me impulsa, me invita a formar parte de Amigos MAP me da un lugar en el cual yo puedo apoyar directamente a los artesanos mexicanos, no solamente admirar el trabajo, sino ya estar en una posición donde puedes apoyar para cuidarlo, para que siga creciendo”. Mercedes tiene muy claro que las generaciones jóvenes son clave para salvaguardar el arte popular mexicano, actualmente el museo tiene a guías especializados que hacen de la visita de los niños una experiencia divertida e inolvidable, nos comenta cómo lo han logrado, “desde el staff que tiene el museo para poder involucrar a los niños, unos guías excelentes, que dan unas visitas que entretienen a los niños y realmente hacen que ellos se interesen, el director del museo Walther Boelsterly siempre ha intentado acercarlos. Hay talleres para niños también los fines de semana, los niños siempre han estado presentes en la agenda del museo, pero nosotros queremos reforzar esta parte, en niños y en la generación de los jóvenes”.

Mercedes Vigil

Hace 17 años el Museo de Arte Popular inició su primera exposición formal con más de 1,500 piezas, iniciando con el árbol de la vida que se encuentra en la entrada del museo fabricado por Alfonso Centeno. Hoy han expandido su acervo y tienen grandes planes para su difusión nos comenta, “se fotografió todo el acervo de las más de 11,000 piezas y también se hizo un proyecto para poder tener una exposición virtual, para poder sacarlo al público necesitamos un patrocinador que nos apoye, es un plan en proceso”. Nos comenta Mercedes que buscan posicionar el arte popular mexicano también fuera del museo, en las calles de México, en distintos estados de la república y también a nivel internacional, “el desfile de alebrijes lo creó la Asociación y el MAP, ya fueron a Francia. El vochol sale a diferentes estados de la república, ya fue a Francia y a Estados Unidos. Ahora tenemos un comité de internalización liderado por Maricarmen Vigil y la idea es tener colaboraciones con otras asociaciones y otros museos”. Para poder llevar todos sus planes a cabo es necesario recaudar fondos, para eso trabajan en conjunto la Asociación de Amigos MAP, el MAP y la tienda nos comenta, “la tienda la lleva la directora que se llama Claudia Muñoz, ella con el comité se encargan de hacer una curaduría para tener piezas de arte popular, divinas y maravillosas. Hay muestra de muchos estados de la república, muchas técnicas y muchos materiales. Hay distintas tiendas en físico en México, pero también está la tienda online tiendamap.com.mx”. El patronato recibe con alegría a sangre nueva y ahora se compone por; Gaby Andrade, Esperanza Alanis, Rosa Ma. Losada de Alverde, Zaira Marino, Alba Flores de Medina, Miguel Ángel Paz, Martha Rivacoba de Salas, Andrés Simg, Maureen Spilk, Emiliano Espíndola, Daniela Vecchio, Zaira Zepeda, Molen Antolín, Pilar Ituarte, Diana Pineda Esteban y Paula Arango, quien está emocionada de continuar con los proyectos de su madre y con el nombramiento de Mercedes nos comenta, “mi mamá puso a una mujer maravillosa que es Mer, que tiene muchas nuevas ideas, nuevos conceptos, yo creo que eso era lo que quería mi mamá, que esto siguiera con la ayuda del patronato de toda la vida y darle este twist de novedad”.

Emiliano Espindola, Daniela Vecchio, Zaira Zepeda, Martha Rivacoba de Salas, Gaby Andrade

Andrés Simg, Zaira Marino, Esperanza Alanis y Paula Arango

Alba Flores de Medina

Rosa Ma. Losada de Alverde

Diana Pineda Esteban, Maureen Spilk, Miguel Ángel Paz

Paula nos comenta como Marie Thérèse hizo de México su patria, se enamoró de él, de su arte y de su gente, “fue impresionante como México fue ganándose el corazón de mi mamá, pero también transformándola a ella. Siempre fue dura hasta el último día, pero México la enterneció mucho, la humanizó mucho, ella le dio mucho a México, pero México le dio mucho ella también”.

Paula Arango



“Somos un patronato muy fuerte, único, diverso, que sabe trabajar en equipo y que busca honrar la memoria de Marie Therese. Marie Therese siempre decía que el MAP era la casa de todos artesanos siempre con puertas abiertas”, Mercedes Vigil.

En palabras de los miembros del patronato

Daniela Vecchio “Me acabo de unir al patronato y me enorgullece de ser parte de este grupo, buscamos seguir llevando la tradición del arte popular mexicano que a nivel mundial es un espectáculo, tenemos que seguir potencializándolo y llevándolo a todos los jóvenes”. Maureen Spilk “Cuando vine a México en 1974, me enamoré de la artesanía, de los textiles, los alebrijes y los colores. Tuve una gran amistad con Marie Thérèse y buscamos continuar con su legado”. Zaira Zepeda “Me inspira mucho el poder ser un factor de cambio y contribuir a mi país, a mis raíces y al talento mexicano. En esta vida somos eslabones, para poder preservar nuestra cultura y el talento”. Zaira Marino “Espero que este año trabajemos muy unidos, tenemos muchos proyectos ya en puerta y esperamos que se realicen con el ánimo y el entusiasmo que siempre nos ha caracterizado”. Andrés Simg “Buscamos preservar las tradiciones del arte popular y seguir apoyando el trabajo de los artesanos, buscamos continuar con el legado de Marie Thérèse. Hay mucho trabajo que hacer, se siguen descubriendo técnicas del arte popular, buscamos invitar a los jóvenes a que visiten el museo y se empapen de esta cultura milenaria”. Emiliano Espíndola “El arte popular me inspira porque detrás de cada artesanía, de cada pieza, hay una historia que merece ser contada, cada artesanía no solo nos habla de la región en la que se creó, sino que también nos habla sobre la historia de vida y años de experiencia de un artesano”. Marta Rivacoba “Para mí es muy valioso el poder dignificar el arte de los artesanos, un arte muy valioso, buscamos darle la continuidad de Marie Thérèse. Todas las cosas son preciosas, yo no diría que son populares, sino realmente son verdaderas obras de arte que merecen un reconocimiento mundial”. Descubre la entrevista con Mercedes Vigil y el patronato del MAP en la próxima edición de CARAS MÉXICO.