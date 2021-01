Fernando Romero y su visión arquitectónica

Fernando nos habla sobre la admiración que siente hacia grandes personajes mexicanos, así como de sus próximos proyectos y algunos aspectos de su formación.

Por Cecilia Morales Andere

Fotos Einar González

Pronunciar su nombre sin relacionarlo con importantes creaciones, que hoy día son un referente en nuestro país, resulta imposible. Fernando fue el encargado de proyectar y construir el Museo Soumaya, el cual ha alcanzado la cifra de más de 10 millones de asistentes desde su apertura. También se le conoce por el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México –Texcoco–, una obra moderna y eficiente que lo llevó a colaborar con los despachos de arquitectura, ingeniería y planeación aeroportuaria más relevantes del mundo.

Romero quería ser filósofo y al no ser aceptado en esta facultad, decidió estudiar Arquitectura, pues pensaba que era una carrera afín a sus intereses. Asimismo, no fue hasta después de obtener su título universitario que comenzó a trabajar en Europa con dos prestigiosas firmas en la industria de la construcción: Jean Nouvel y Rem Koolhaas, en donde realmente descubrió que no se había equivocado al escoger una licenciatura más creativa.

En el año 2000 fundó FR-EE que son las iniciales de Fernando Romero EnterprisE, con un significado y fuerte relación de apertura hacia la tecnología y las comunicaciones, así como al cambio de milenio.

El primer proyecto de manera independiente de Fernando fue el Bridging Teahouse –un puente de naturaleza escultórica– en Jinhua, China en el año 2004.

Después de 20 años con su propia firma, el arquitecto comenta que en su inicio como empresario se consideraba una persona más ingenua y que hoy día siente una enorme satisfacción del proceso y de la vida que le ha tocado. Con madurez afirma que cada proyecto tiene una complejidad propia e intrínseca a su programa y función; en el que los factores más importantes a tomar en cuenta son: el análisis del contexto físico, histórico y social, el programa y el impacto en el medio ambiente. “Me interesa poder buscar infraestructuras que sean sustentables y que resuelvan de fondo los problemas de los países para reducir la pobreza y convertirse en un motor de desarrollo con una planeación adecuada y acorde al momento histórico del planeta. El impacto de la arquitectura es permanente y es una de las maneras de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos”, nos comenta Fernando.

UN FUTURO CERCANO

Próximamente el corporativo de Grupo Kering –que abarca diversas firmas de moda de lujo– abrirá las puertas de sus oficinas en la Ciudad de México, y para este proyecto Fernando trabajó de la mano con el presidente de Kering Americas, el señor Laurent Clauquin, para traducir en un diseño sobrio la imagen que los caracteriza. “La escalera juega el papel de ser la pieza central junto al uso de materiales puros como madera, concreto y metal, que son los ejes rectores del diseño”, nos afirma Fernando Romero.

También, dentro de los planes a futuro para el despacho FR-EE, se encuentra el construir una catedral, esto forma parte de una ilusión personal que el arquitecto tiene desde que era pequeño y de la cual no quiere quitar el dedo del renglón hasta verla hecha realidad, así como construir un aeropuerto que brinde los mejores servicios, sea eficiente y moderno, “que espero que tarde o temprano se pueda terminar –refiriéndose al NAIM–”, comenta.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Fernando nos habla sobre la admiración que siente hacia grandes personajes mexicanos que innovaron y posicionaron el nombre de México en las más altas esferas de la construcción, diseño y arquitectura con novedosas e importantes obras.

“Soy un aficionado de los proyectos de la década de 1950 y 1960 de grandes arquitectos como Barragán, Artigas y Ramírez Vázquez. Aunque no podría dejar a un lado mi interés por la arquitectura singular que transforma un lugar, como la Ópera de Sydney en Australia”, menciona Romero.

Dentro de su sello personal y para mencionar algunas de las características que encontramos en sus diseños y construcciones, podemos referirnos a ellas como creativas, sustentables, dinámicas y funcionales.

“Siempre pienso en la arquitectura como la manera de permanecer, porque no es algo desechable, la arquitectura es permanente, lo que uno hace se queda, y para mí, es mi trabajo”, finaliza Fernando Romero.