Fuerza, empoderamiento e inspiración en Caras Leaders by Urbanic

En una noche llena de mujeres brillantes, grandes invitados, moda, sofisticación e inspiración, se llevó a cabo la primera edición de Caras Leaders by Urbanic, un espacio diseñado para inspirar y potenciar el liderazgo femenino a través de conferencias y paneles impartidos por destacadas personalidades.

En el corazón del Bosque de Chapultepec, en el Papalote Museo del niño, en un ambiente íntimo y sofisticado, Urbanic, la marca de moda urbana nacida en Londres, junto a estudiantes de la Universidad Iberoamericana, dieron vida a un espacio dedicado a la inspiración y la moda, con un montaje hecho por los alumnos con piezas de Urbanic.

La imponente megapantalla del Museo el Papalote Museo del niño, fue el escenario perfecto, para las conferencias magistrales impartidas por nuestras distinguidas invitadas.

Natalia Juarez, creadora de contenido y actriz, junto a Paco de Miguel, creador de contenido y comediante, fueron los encargados de conducir este evento, que arrancó con una divertida intervención de uno de los personajes más famosos de Paco de Miguel.

La noche arrancó con la presencia de Daniela Zamudio, Directora de Marketing en Urbanic México, y Lucia Alarcón, Directora Editorial de Editorial Televisa, con unas palabras de bienvenida a todas las asistentes, para así dar paso a las conferencias magistrales.

Liliana Olivares, CEO y Fundadora de ADULTING, la plataforma que ha revolucionado la forma en que los millennials y gen Z manejan su dinero, nos habló de cómo podemos lograr tener independencia financiera.

Karla Berman, destacada líder con más de 15 años de experiencia en procesos de transformación, inversionista, miembro de diversos consejos de administración, y experta en ventas y marketing, nos habló de cómo se logra ser una mujer exitosa.

El ciclo de conferencias culminó con la presencia de Alejandra Rios, empresaria mexicana, inversionista y Shark en Shark Tank México, reconocida por su visión estratégica y apoyo al emprendimiento, nos explicó sobre el arte de innovar para ser el mejor líder.

Nuestros invitados pudieron participar en dos paneles, uno titulado: El impacto de los creadores de contenido en la Transformación de la cultural, moderado por Lucia Alarcón, Directora Editorial de Editorial Televisa, con la participación de Natalia Juarez, Jana Gutierrez, una de las jugadoras más influyentes del fútbol femenil en México y Paco de Miguel.

El segundo panel titulado: Convirtiendo tu pasión en un negocio, fue moderado por Daniela Zamudio, Directora de Marketing en Urbanic México y contó con la presencia de grandes empresarias: Karen Gonzalez, CEO y cofundadora de Fitpass, una de las principales plataformas de bienestar en Latinoamérica, Mariel Fernández Celis inversionista, empresaria, consultora de negocios y founder de diversas marcas de suplementos, entre ellas, SESĒN Company y SESÉNroom, y Sara Mizrahi CEO y fundadora de Sarai’s Spreads, una marca de spreads naturales y saludables.

La velada concluyó con un cocktail con una cuidada selección gastronómica, la decoración y ambientación reflejaron tanto la elegancia característica de Caras como la estética moderna de Urbanic, creando una atmósfera única y memorable.

Durante el evento, se celebró la trayectoria de las líderes que han marcado diferencia en sus respectivos campos, ofreciendo un espacio para el networking y el intercambio de ideas innovadoras. La asociación con Urbanic, marca que ha ganado popularidad por su enfoque en moda accesible y contemporánea, aporta un componente de estilo y actualidad al encuentro.

El evento contó con el respaldo de importantes marcas que enriquecieron la experiencia. Entre ellas destacaron la comunidad para la mujer actual @_entre_musas, el mejor curso para alcanzar la libertad financiera con @adultingmx, los sachets más ricos @saraisspreads, el must have para los amantes del colágeno@sesencompany, el dinamismo del mundo fitness con @fitpassmx, los suplementos más completos de @tibasalud, el mejor amigo de la mujer para alcanzar el placer y protección en la menstruación @intiminaspain, un gran aliado para renovar tu underwear con @etam_mx, los productos de cuidado personal de @mustelamx, un poco de hidratación por @__alienwater__, la manera más moderna y revolucionaria de compartir tu tarjeta de presentación con @safer_tap y los jabones más ecofriendly y con un aroma delicioso de Lush, quienes por coherencia han decidido no sumarse a las redes sociales.

Caras Leaders by Urbanic se consolidó como un punto de encuentro donde las asistentes no solo adquirieron conocimientos valiosos, sino que también tuvieron la oportunidad de crear conexiones significativas en un ambiente de motivación y crecimiento personal, reafirmando el compromiso de la revista Caras con el desarrollo del liderazgo femenino.