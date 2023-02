Greta Thunberg: razones por las que esta activista de 20 años es tan famosa

La joven líder ecologista sueca Greta Thunberg fue detenida en Alemania junto a otros manifestantes durante una protesta contra la expansión de una mina de carbón. Agencias captaron a la activista llevada por tres policías que la cargaban por los brazos y piernas, cerca del pueblo de Lützerath. La marcha se organizó en apoyo a los últimos activistas que ocupaban el pueblo para oponerse a la ampliación de la mina. “Es una vergüenza que el gobierno alemán llegue a acuerdos y compromisos con empresas como RWE”, declaró Greta. Pero esto solo es una probada de todas las labores que hace la joven veinteañera para proteger al planeta Tierra. ¿Ya sabes por qué Greta Thunberg es famosa?

En un extracto sacado de Live to Lead, la próxima miniserie documental que sacarán Harry y Meghan en Netflix, tuvieron en entrevista a Greta Thunberg y resumieron su amplio perfil.

En el breve trailer de la miniserie, sale Greta exponiendo sus ideas. “Realmente tenemos que hacer un cambio en todos los aspectos de nuestra vida diaria. No solo para el medio ambiente, pero en la manera en que vemos a otras personas y a la vida misma”. Thunberg sacudió al mundo cuando tenía apenas 16 años y acudía cada viernes —saltándose clases— ante el Parlamento sueco con una pancarta que rezaba “Huelga escolar a favor del clima”. Poco después, su “huelga escolar”, transmitida por las redes sociales, traspasó fronteras e impulsó el movimiento global “Viernes por el futuro”, que reclama acciones contra el calentamiento global.

”We kids most often don’t do what you tell us to do. We do as you do. And since you grown-ups don’t give a damn about my future, I won’t either. My name is Greta and I’m in ninth grade. And I am school striking for the climate until election day.” 1/3 https://t.co/LrRgTD2rmE pic.twitter.com/UQPFjzTjV2

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2021