Héctor Sandarti invita a la gente a sumarse al evento Teletón 2024

El famoso conductor Héctor Sandarti nos platicó cómo llegó el Teletón y lo que significa para él participar en el evento de donación que busca cambiar vida y continuar apoyando a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer que reciben atención en los diferentes Centros Teletón.

Héctor contó que desde hace años ha estado involucrado en el que considera un “maravilloso evento”. “Tengo la bendición de formar parte de Teletón desde hace varios años, desde que comenzó en México”.

Sobre qué es lo que le movió a formar parte, nos platicó, “los niños, sus familias, el saber la necesidad que hay en México de ayudar a los niños con discapacidad es lo que más nos mueve a todos, el poder ser parte de la solución y no del problema, es algo que me inspira y me motiva; el resultado también de las aportaciones de la gente, vemos cuántos niños han logrado superar su situación, eso te compromete con la causa”.

Héctor añadió que a pesar de que intentaron desacreditar el evento de donación, el público se ha volcado en ayudar a través de sus aportaciones que han superaron las metas una tras otra.

“Es bueno que la gente sepa que el mayor porcentaje de lo que se recauda año con año tiene que ver con las aportaciones de la gente, cada peso que la gente dona, lo que más importa es la aportación de cada familia”, comentó.