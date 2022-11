Hija de Amparín Serrano sale del hospital psiquiátrico: “sigo deprimida”

Minnie West, la hija de la creadora de Distroller anunció su salida del hospital psiquiátrico al que ingresó tras la muerte de su mamá.

La joven que se internó en un hospital psiquiátrico dijo que 30 días en ese lugar no fueron suficientes para superar la muerte de su mamá Amparín Serrano, sin embargo, aseguró que dedicará su recuperación a ella, confiando en que volverá a estar bien.

“Hoy salgo de un lugar que me enseñó muchas herramientas para seguir adelante. Sé que mucha gente me preguntará, ¿cómo te fue?, ¿te sirvió?, con la expectativa de que un capullo se convierta en mariposa”.

“Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta, ¿cómo te fue?, ¿te sirvió?, la respuesta es, i’m doing the hard work, y eso no cambia en 30 días, es un proceso que en mi caso no se cuánto tiempo tardará, pero lo que sí sé es que por mi mamá voy a hacer todo lo que está en mis manos para poder volver a tener momentos felices y volver a ser yo, una yo que jamás será igual pero uno yo que va a aprender a vivir con un trauma y sin su otra mitad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Minnie West (@minniewest)

Asimismo, agradeció a todas las personas que le han demostrado su apoyo y cariño en medio del duelo que enfrenta por la inesperada muerte de la diseñadora. “Gracias por recibirme con explosiones de arcoiris llegando a casa Amparín Serrano, esa fue la mejor bienvenida. Gracias a todos por sus comentarios y por estar al pendiente de verdad lo agradezco”, concluyó en la publicación en la que se muestran algunas fotografías en las que aparecen libros de tanatología que Minnie ha leído para apoyarse en su recuperación.

Te puede interesar: FAMILIA ESPINOSA YGLESIAS: TRES GENERACIONES DE LABOR ALTRUISTA