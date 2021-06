Horacio Pancheri y Zulema Arroyo cenan en un Hotel de Cdmx

Por Cecilia Morales Andere

Horacio Pancheri y Zulema Arroyo, asistieron a una elegante cena en la que el sableado de una botella de la exclusiva champaña Krug fue uno de los highlights de la noche.

Horacio Pancheri es un actor y modelo argentino que radica en nuestro país desde septiembre de 2012 y, “A partir del día uno que llegué a México me sentí como en mi casa”, menciona Horacio.

El actor platica con Caras, en exclusiva, acerca de su percepción sobre el regreso a las convivencias sociales dentro de la pandemia por Covid-19.

¿Cuál es tu sentir sobre asistir a pequeñas reuniones?

Es la oportunidad de aprender cada día a encontrarme con cosas nuevas que nos sorprendan, es la escusa perfecta para reunirnos en pequeños grupos a disfrutar. A mí me encanta la champaña, una de mis pasiones es comer y beber bien y, compartir con mi gente esto, es realmente un privilegio.

¿Cuál es tu gastronomía favorita?

Depende el momento, todas las cocinas son deliciosas, la italiana y japonesa me encantan. Como buen argentino me fascinan los cortes de carne. Me gusta comer mucho y la cocina molecular es una explosión de sabores, elegir un solo perfil de comida se me complica, (ríe).

¿Qué es lo que más extrañas de las reuniones sociales?

Conocer gente linda e interesante es indispensable para el desarrollo del ser humano, gracias a Dios, esto ya comienza despacito. Soy una persona que hace reuniones muy íntimas y entre cuatro o cinco amigos nos reunimos a hacer asados y a departir.

¿Cuántas personas invitarías a una reunión?

Ahora solo hago reuniones de seis personas pues es el número ideal para que todos podamos conocernos y comentar algo interesante para aprender del otro al mismo tiempo de disfrutar un buen vino, que nunca debe faltar.

¿Qué es lo que más te gustó del evento en St. Regis?

Por el mundo del vino pude conocer en esta ocasión a gente maravillosa como lo es Zulema y su esposo, mi novio, la gente de Moët Hennesy y todos los aficionados a la buena mesa.