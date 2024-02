Isaac Hernández, en el grand jeté desde los escenarios hacia la pantalla grande

Fotos Einar González

Styling Rodrigo Alcántara

Pedro Reyes y Carla Fernández nos han abierto las puertas de su casa y estudio en uno de los rincones más bohemios de la Ciudad de México. Contemplando estas paredes y pasillos, Isaac Hernández canaliza su espíritu intelectual, haciendo un recuento del tiempo y el amor que ha dedicado a la difusión cultural en nuestro país. Tras el anuncio de su próxima participación en una cinta original de Michel Franco junto a Jessica Chastain, Isaac retoma el camino que ha recorrido desde sus inicios, y el impacto que espera crear en México, apoyado del arte y de su disciplina favorita: el ballet.

Reloj Montblanc Iced Sea

Bolso Montblanc Meisterstück

TE HAS CONVERTIDO EN UNO DE LOS BAILARINES MEXICANOS MÁS RECONOCIDOS A NIVEL INTERNACIONAL. ¿CÓMO CREES QUE EL BALLET HA CONTRIBUIDO A LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN MÉXICO? ¿CÓMO ES QUE HA FOMENTADO EL QUE MÁS JÓVENES SE UNAN A LA DISCIPLINA?

Tuve la fortuna de que mis papás fueran bailarines, entonces, al momento de querer perseguir este sueño, se me facilitó tener el apoyo de ambos, así como las herramientas al alcance de la mano. Me empecé a dar cuenta del beneficio que el ballet tenía para mí como persona, y las posibilidades que me brindaba de vivir una vida extraordinaria a través de una profesión que me apasionaba. Decidí que quería hacer que esas herramientas fueran más accesibles, y para que eso fuera posible en nuestro país, primero tenía que demostrar que era posible influir en la vida cultural del país; que dedicar tu vida al arte no era una pérdida de tiempo y que no morirías de hambre siendo artista. Cuando comencé a representar a México en competencias internacionales y me convertí en bailarín profesional, me di cuenta de que la gente tenía una idea muy limitada de los artistas nacionales. Siempre era una gran sorpresa que a donde fuera, me asociaban a cualquier otro país menos a México.

RECIENTEMENTE TOMASTE LA DECISIÓN DE DAR UN SALTO HACIA LA PANTALLA GRANDE. ¿CÓMO INICIA TU RECORRIDO EN ESTA NUEVA DISCIPLINA?

La verdad, soy muy privilegiado en ese sentido porque nunca me lo había planteado y a lo largo de mi carrera he tenido la fortuna de trabajar con grandes artistas. La primera experiencia que tuve, fue trabajar con Carlos Saura y Vittorio Storaro, con un gran elenco, entre ellos Ana de la Reguera y Manuel García Rulfo. Crecí viendo películas de Antonio Gades y, para mí fue un gran honor ser parte de uno de sus proyectos. Obviamente me puso nervioso exponerme a algo que era muy nuevo para mí. Estuve en una fiesta que organizamos en el Auditorio Nacional y Michel Franco se me acercó y me contó una historia que tenía en mente. Él dijo: “No te prometo nada, pero solo quería saber si estarías interesado en hacer una película”. Me siento afortunado de que la gente vea cualidades en mí y que sientan que puedo aportar algo importante a un proyecto. Han sido experiencias inolvidables, que definitivamente han cambiado mi forma de interpretar en el escenario como bailarín.

“EL RESPALDO QUE EL PÚBLICO EN MÉXICO ME HA DADO, GENERA UNA RESPONSABILIDAD ENORME PUES, EL SER UNO DE LOS POCOS MEXICANOS REPRESENTANDO A UNA NACIÓN EN ESTOS IMPONENTES ESCENARIOS SIGNIFICABA QUE LAS PERSONAS CONOCERÍAN A MÉXICO A TRAVÉS DE MI TRABAJO Y MI PROFESIONALISMO”.

FUERA DEL ÁMBITO DEL BALLET, TE HAS CONVERTIDO EN UN PROMOTOR DE LA CULTURA EN MÉXICO. ¿QUÉ PROYECTOS DE DIFUSIÓN HAN MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN TU CARRERA?

Yo creo que lo que hemos logrado construir con “Despertares” los últimos once años es simplemente impresionante. Hemos reunido una audiencia diversa que busca una experiencia única, siendo que la mayoría de las veces es su primera ocasión viendo el ballet. En ninguna otra parte del mundo existe un proyecto así, ni con esa calidad en escena, ni con esa variedad artística. Precisamente, esto es lo que lo hace irrepetible. Me siento muy orgulloso de que esto pueda pasar en México y que cada año que venimos el público nos apoye como lo hacen. Finalmente, lo que me ha hecho sentir más orgulloso de este proyecto es haber creado Despertares Impulsa, que es una plataforma que brinda oportunidades únicas a los jóvenes en México, ofreciendo de manera completamente gratuita, durante una semana, audiciones a las escuelas de ballet más prestigiosas del mundo, talleres, clases magistrales y conferencias con los más grandes exponentes de las industrias creativas en el mundo de animación, coreografía, fotografía, cine, animación, diseño y elaboración de vestuarios, entre otros. Comenzó como un experimento, que primero me ayudó a posicionar el ballet y la danza, pero también me dio la oportunidad de poder crear nuevas oportunidades sobre las industrias creativas y ofrecer capacitación en estas industrias de manera gratuita. En 2022 solo había un mexicano que se había graduado en la Royal Ballet School de Londres, que era mi hermano, Esteban. Ese mismo año, cuando vinieron a audicionar, entregaron cinco becas a jóvenes mexicanos. Cada vez vemos a más hombres y mujeres apostando por el arte y a seguir sus sueños, sin importar las limitantes.

“EL SENTARME EN UN ESCRITORIO Y DESCARGAR TODAS ESAS IDEAS EN TINTA Y PAPEL, ES LO QUE ME HA PERMITIDO PODER LLEVAR TANTOS PROYECTOS A CABO. EN LA ESCRITURA ENCUENTRO MI PAZ MENTAL”.

¿QUIÉNES HAN SIDO ESOS PERSONAJES QUE TE HAN INSPIRADO A HACER EL CAMBIO QUE ESTÁS GENERANDO Y TENER REPERCUSIONES POSITIVAS EN LA SOCIEDAD?

Sin duda mis padres. Creo que es algo muy positivo y es muy importante que podamos crear conciencia entre los jóvenes de México. Que el futuro del país depende de nuestra voluntad y responsabilidad compartida por las oportunidades que están por venir, de que el futuro de México se cree gracias a nuestro trabajo, esfuerzo y compromiso con el país, su cultura y su gente.

¿CUÁL HA SIDO EL MOMENTO QUE MÁS HA MARCADO TU CARRERA COMO BAILARÍN PROFESIONAL?

El haber ganado el Benois de la Danse en Bolshoi en 2018. Fue increíble ver y sentir la respuesta del público mexicano. Fue un momento muy especial para el país y, por primera vez, me demostró, no solo el gran recibimiento por parte del público, sino la importancia que tenía ahora en mi vida el seguir contribuyendo a México. Me recordó el lugar que tenía para lograr un cambio importante en la percepción de la cultura y las artes en la mente de los mexicanos.

