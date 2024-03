Joe Biden se burla de su edad y critica a Donald Trump: así es su nuevo spot rumbo a la presidencia de EE.UU.

En la reciente campaña hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, el actual mandatario en busca de la reelección, lanzó un spot que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los electores y analistas políticos.

Con una mezcla de autocrítica y ataques directos hacia su principal adversario, Donald Trump, Biden utilizó este espacio para destacar su liderazgo, los logros durante su mandato, y su visión para el país, al tiempo que no evitó hacer referencia a su edad y a los cuestionamientos sobre su salud mental.

Joe Biden con humor y seriedad

“Miren, no soy un tipo joven, eso no es ningún secreto”, comienza diciendo Biden en el spot, así reconoce abiertamente uno de los puntos más discutidos por la oposición. A sus 81 años, el presidente no solo hace un guiño a las críticas sobre su edad sino que también propone un “trato”, sugiere su experiencia y conocimiento como sus mayores fortalezas para seguir liderando el país.

La pieza audiovisual combina declaraciones del presidente con imágenes de archivo que rememoran su gestión durante la crisis del Covid-19, su apoyo al derecho al aborto, y su capacidad para llevar adelante grandes proyectos legislativos, contrastándolos con los intentos fallidos de Trump.

Biden vs. Trump

En un claro esfuerzo por diferenciarse de su antecesor, Biden no escatima en críticas hacia Trump, le acusa de fracasar en iniciativas clave como la ley de infraestructura y de quitarles a las mujeres la libertad de elegir, en referencia a la oposición del republicano al caso Roe vs. Wade.

“Donald Trump cree que el trabajo del presidente es cuidar a Donald Trump”, afirma Biden, para colocarse a sí mismo como un presidente que lucha por el pueblo estadounidense.

Un toque final al estilo de Biden

El spot culmina con un giro humorístico en el que Biden bromea sobre las sospechas que rodean su estado de salud y su memoria. "¿Podemos hacer otra toma?”, se escucha decir a una voz en off, a lo que Biden responde con una broma sobre su juventud y energía, mostrando su capacidad para reírse de sí mismo y desmitificar los rumores sobre su capacidad para gobernar.

El nuevo spot de campaña de Joe Biden demuestra una estrategia clara para enfrentar las elecciones presidenciales de 2024: reconocer abiertamente y con humor las críticas sobre su edad, mientras se enfoca en resaltar las diferencias fundamentales entre su administración y la de Donald Trump.

Es importante recordar que las próximas elecciones en Estados Unidos 2024 se celebrarán el martes 5 de noviembre, fecha en que se elegirá al presidente número 47 de la Unión Americana. La carrera por convencer al pueblo estadounidense seguirá tomando más fuerza en los próximos meses.

Con este enfoque, Biden busca reafirmar su compromiso con el país y su población, destacar su liderazgo durante momentos de crisis, su apoyo a políticas progresistas y su capacidad para avanzar en grandes proyectos legislativos. La combinación de autocrítica, humor y ataques directos a su adversario político marcan un tono distintivo en su campaña rumbo a la reelección, que ponen en claro una vez más la polarización y la intensidad de la política estadounidense actual.