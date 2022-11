José Fernandez, la mente creativa detrás de la nueva imagen de Maestro Dobel Diamante

El CEO de Ironhead Studio, José Fernandez, fue el encargado de crear la nueva imagen de la botella de tequila Maestro Dobel Diamante y nos cuenta todos los detalles al respecto.

Por Samia Becil Canavati

Foto Cortesía

Además de ser conocido por su maravillosa creatividad y por ser la cabeza de Ironhead Studio, José Fernández, CEO de dicha firma y diseñador mexicano de vestuario de películas de ciencia ficción, crea una edición limitada junto con Maestro Dobel sin precedentes y nos cuenta todos los detalles al respecto.

¿Cómo nació tu amor por el arte?¿Siempre supiste que querías ser artista?

Empezó cuando era muy joven. Mi primer acercamiento al arte fue cuando tenía cinco años. Estaba jugando con lodo y terminé esculpiendo una pieza que impresionó mucho a mi mamá, la cual colocó en su clóset por mucho tiempo. Esa fue la primera vez que experimenté crear algo que causara una impresión tan grande en una persona y me encantó. En la escuela, el arte siempre fue lo que más disfrutaba. Esos fueron los inicios y nunca me detuve después de eso.

¿Qué es lo que más amas de tu trabajo actualmente?

Lo que más disfrutó es crear cosas desde cero. Lo que nosotros hacemos es agarrar un par de ideas y crear algo que no existe. Aunque hago mucho trabajo con superhéroes, me gusta hacer todo tipo de cosas como casas y productos. Amo el diseño, traer cosas nuevas al mundo me emociona muchísimo.

¿Cuáles han sido algunos de los proyectos más retadores de tu carrera?

Son muchos. El que siempre se me viene a la cabeza porque casi me mata fue la película “El hombre bicentenario” con Robbie Williams; fue un proyecto muy difícil. Estoy muy orgulloso de él porque lo hicimos antes de que existieran tantas herramientas digitales como las que hoy en día facilitan los procesos. Después de eso, he trabajado en varios proyectos que han sido difíciles de acabar, pero siempre me siento orgulloso del resultado.

¿Cómo nació Ironhead Studio?

Nació después de 20 años que trabajé de freelance con varias compañías y personas. Llegó un momento en el que me di cuenta que necesitaba hacer algo por mí mismo o encontrar otro camino de carrera profesional. Ya conocía a varias personas de la industria, pero me tomó algunos años el que pudieran confiar en mí y en mi trabajo con mi nueva firma independiente. Ahora, Ironhead tiene 15 años y estamos muy bien establecidos.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

Uno de los más recientes en el que trabajamos fue “Top Gun”. Igualmente, va a salir la película “Shazam” en la que trabajamos en el vestuario y los trajes. También para la película “Black Panther” hicimos algunas cosas. Asimismo, una gran producción que está por salir en la cual colaboramos es “Blue Beetle”. Trabajamos en varios proyectos al mismo tiempo.

¿Cómo inició tu colaboración con Maestro Dobel Diamante?

Fue hace algunos años. Se acercaron a mí para colaborar y me emocioné porque era algo que no había hecho antes. Me dijeron que explorara, que me dejara ir y eso fue lo que hice. Después de hacer la botella, también trabajamos en el empaque y fue realmente increíble llegar al resultado.

¿De donde viene la inspiración para esta nueva colaboración con Maestro Dobel?

La mayor parte de las veces, cuando diseño, es un proceso muy intuitivo. Agarro puntos clave de información y me dejo ir. Cuando la pieza está lista lo sé porque lo puedo sentir. Ellos querían que fuera muy clásica, muy estilizada, pero moderna y actualizada. Para mí el diseño de esta botella es atemporal y representa también la fortaleza que caracteriza a la cultura latina. También, estoy trabajando en una máquina para hacer mixología, la cual me pidieron que fuera una pieza de escaparate, hermosa e icónica. Será algo nunca antes visto.

¿Habrá cada año una edición limitada?

A mi me encantaría, sería increíble.

¿Qué sigue para ti?

Espero estar haciendo un poco más de lo mismo, que se me sigan abriendo oportunidades y puertas para crecer en esta industria. Lo que más amo en la vida es diseñar, en cualquiera de los ámbitos. Lo único que puedo esperar es seguir teniendo ofertas de colaboración como esta con Maestro Dobel para seguir creando.

Te puede interesar: LAS CARAS DEL EMPRENDIMIENTO: JOSÉ LUIS CASTAÑEDA Y VÍCTOR ROMERO