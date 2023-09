Juez concede libertad provisional a Juan Collado por sus problemas de salud

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, concedió la libertad provisional al esposo de Yadhira Carrillo, quien usará un brazalete electrónico fuera de la prisión donde se encuentra desde 2019 por actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras cuatro años de encarcelamiento, un juez resolvió un amparo y determinó modificar la medida cautelar contra el abogado, por lo que continuará su proceso en libertad.

Juan Collado, quien fue abogado de varios políticos, seguirá su proceso desde su domicilio y sus movimientos serán vigilados por un dispositivo de seguridad que le será colocado cuando salga del hospital donde se encontraba internado por problemas de salud.

Asimismo, el juez tomó en cuenta la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que pidió al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva de oficio.

Ahora, Collado tendrá permiso para moverse por toda la República mexicana, pero no podrá salir del país y además deberá presentarse ante las autoridades para firmar, medida que se toma para evitar la evasión de las personas sometidas a proceso. Para esta decisión, el juzgador tomó en cuenta el delicado estado de salud del abogado, quien salió de prisión para ser atendido en un hospital privado.

¿De qué está enfermo Juan Collado?

Hace dos meses se dio a conocer que Juan Collado fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología. Según el reporte médico indicó que el abogado padece síndrome coronario crónico e hipertensión arterial sistémica.

Su esposa Yadhira Carrillo se manifestó a través de medios y redes sociales sobre el pobre estado de salud de Collado y al salir del reclusorio en enero de este año (2023), la actriz habló de los problemas de salud que atraviesa su esposo y dijo que tratárselos en la cárcel es sumamente complicado.

“Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, terrible sí"."Él tiene problemas de la presión, el colesterol alto, el azúcar, etcétera. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos”.

¿Quién es Juan Collado Karam?

Es un abogado mexicano que ha representado a clientes de alto perfil, incluido el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Fue arrestado en julio de 2019 bajo cargos de lavado de dinero y crimen organizado. Collado nació en la Ciudad de México en 1959, estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó su carrera legal a principios de la década de 1980. Rápidamente se hizo conocido al representar también al ex fiscal general mexicano Alberto Elías Beltrán y el ex ministro de Hacienda mexicano Luis Videgaray Caso.