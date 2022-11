El talento mexicano se hace presente en las pasarelas de todo el mundo, te presentamos a Karime Bribiesca y otras top models mexicanas exitosas

Karime Bribiesca y otras top models mexicanas están poniendo en alto el nombre y la belleza de nuestro país y es que se han convertido en las favoritas de las pasarelas de todo el mundo.

Te contamos todo sobre las mujeres mexicanas más hermosas del mundo de la moda, ellas se están apoderando de las mejores y más exclusivas pasarelas.

Karime Bribiesca

La jalisciense de 26 años ha conquistado marcas como Gucci, Delpozo, Phillip Lim, Nanette Lepore, Pineda Covalin, Kris Goyri y Custo Barcelona.

Con 10 años de experiencia el arte de la moda, Karime ha desfilado para estas exclusivas marcas; sin embargo, no siempre fue así. La joven sabe que el mayor secreto para triunfar en las pasarelas es la autoconfianza y el autoestima por el rechazo constante al que están expuestas.

Daniela de Jesús Cosío

El talento y la belleza de la originaria de Tijuana se descubrió en el certamen Nuestra Belleza México 2005 donde destacó como suplente.

La trayectoria de Daniel Cosío la ha llevado a ser la imagen de diferentes marcas como Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Vivienne Westwood y Giorgio Armani.

Zaira Mayari

Orgullosa originaria de Morelia, Zaira Mayari tiene 21 años y vive en Nueva York, la capital de la moda y el lujo.

La joven promesa del mundo de la moda ha sido la imagen de Mac Cosmetics, Smash Box Cosmetics y desfiló en el Mercedes Benz Fashion Week de Berlín. En 2018 buscó ser la imagen de Victoria’s Secret tal como lo hizo Elsa Benítez en 1999.

Vanessa Romo

Aunque actualmente la actriz vive en Estados Unidos, ella lleva a México en el corazón. Vanessa Romo es la modelo que rompe los estereotipos del mundo de la moda. Fue descubierta gracias a las redes sociales por la marca Forever 21.

Actualmente es la es embajadora de la marca Savage x Fenty lanzada por Rihanna y ha colaborado con Nike en campañas sobre body positive.

Lizeth Selene

La acapulqueña no sólo ha desfilado para marcas como Cuidado con el Perro, Converse y Rebook. También es una reconocida cantante y actriz. Su próximo éxito es que forma parte del elenco del remake de Rebelde, producido por Netflix.

Con los brazos tatuados, Selene rompe esquemas y prejuicios a sus 22 años de edad.

Afra Cuellar

El sueño de Afra es desfilar para Marc Jacobs y el camino hacia ese sueño se ha visto plagado de muchos obstáculos y dificultades.

Ella misma se define como una modelo diferente, no es la típica princesa en tacones que desfila para las mejores marcas, ella es Afra Cuellar.

Hasta ahora, ha desfilado en tres temporadas de New York Fashion Week con diseñadores como Ji Oh, Ground Zero, 531Jerome, Julianna Bass, Amoi, Lulu Frost y Ricardo Seco.

Sara Esparza

De 22 años y originaria de la Ciudad de México, llegó al modelaje por casualidades de la vida. El sueño de pisar una pasarela era originalmente de su hermana mayor; sin embargo, cuando acompañó a su hermana a un casting fue descubierta por el juez Mau Medellín, quien la alentó a seguir buscando la oportunidad.

Fue así como Sara decidió seguir el salto a la fama, ni más ni menos que en la pasarela del Fashion week.

Las top models mexicanas han sorprendido al mundo con su belleza y talento, ¿conoces alguna otra que ponga en alto el nombre de México?

