Karla Urbano: la importancia del calzado

La artista menciona que se siente muy orgullosa de ella, su equipo y recuerda cómo empezó todo hace siete años. “Como carrera profesional, es increíble ver el crecimiento que hemos tenido en este tiempo. Ya tenemos dos puntos de venta que son en la Ciudad de México y en León Guanajuato, que es nuestra sede de origen. Me da mucho orgullo ver todo lo que hemos logrado, hemos crecido en muchos sentidos de forma abismal y lo seguiremos haciendo”, comparte.

Como directora creativa y diseñadora, la emprendedora además menciona que a pesar de tardar un poco, es muy grato ver cómo se desarrolla el proceso y como crece ya que es casi igual como ver a un bebé.

Romper esquemas es sumamente importante, sobre todo en el mundo de la moda y esto es algo en donde Karla no se ha quedado atrás, al contrario. “Creo que se necesita de trabajo en equipo, no toda la responsabilidad es del diseñador. Por otro lado, se necesita de una investigación a profundidad antes de sacar una colección. Analizar el estilo de vida sobre hacia quien vamos dirigidos, necesidades por cubrir y cómo vamos a complacer a nuestro público es muy importante”, comparte Karla.

P: De dónde viene tu inspiración al momento de comenzar a diseñar?

R: Mi inspiración viene de todos lados, creo que no puede obtenerla de donde menos se imagina. Yo he hecho colecciones inspiradas en películas, arte e incluso música. Puede venir de donde sea pero como mencioné antes, no puedes sacar inspiración de algún lugar sin haberlo investigado previamente. Antes de escoger tu tema, debes investigar qué está pasando en el mundo. Arte, política, religión etcétera. De ahí, analizar macrotendencias y finalmente comenzar a crear la idea” explica Karla.

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida, algo que la diseñadora conoce. Sin embargo, es una de sus principales fuentes de ideas para sus diseños. “Cuando decidimos traer una idea para un diseño a México, tenemos que asegurarnos que vaya a llegar al público que queremos. Se tiene que desmenuzar esa película que veo, ese viaje al que fui o lo que me hizo sentir una pieza de arte para poder aterrizarlo, y convertirlo en un diseño vendible”, afirma Karla.

Sin duda, en el mundo existen marcas de calzado que revolucionaron la moda en su momento y hasta el día de hoy, han logrado reinventarse para mantenerse relevantes y seguir cautivando a sus consumidores. “Karl Lagerfeld es alguien a quien admiro mucho.Dentro de mi punto de vista, era alguien que era demasiado talentoso y una gran inspiración para aquellas personas como yo, que están básicamente todavía empezando en el mundo del diseño”, confiesa Karla.

No es noticia que el calzado sea una necesidad fundamental para las personas. Siendo una de las primeras prendas que el hombre comenzó a portar, es simplemente obvio que conforme pasaban los años se volvió algo específico e importante en nuestra cultura y posteriormente en el mundo de la moda. En palabras de Karla, va incluso más allá de una necesidad básica. “Para mí el calzado representa personalidad, estilo de vida, gustos y miles de cosas más. Es un complemento importante para cualquier outfit o propuesta de moda.”

De no haberse dedicado a la moda. Karla menciona que probablemente haría algo diferente pero no exactamente alejado de diseñar. La artista menciona que se desearía a la arquitectura ya que tiene un gran aprecio por las formas estructurales y edificios complejos.

“Es un cierto tipo de arquitectura el diseñar un zapato. Por supuesto, se tiene que medir la horma, el tubo, las proporciones de la suela, la altura etcétera. Son muchas cosas que se deben revisar para que este se acomode al usuario, cumpla su propósito, lo sostenga y se vea bien”, afirmó.

P: ¿Qué te espera en el futuro para ti y tus proyectos?

R: “Como diseñadora, seguir siendo relevante en plataformas internacionales como ya lo somos ahora y por supuesto seguir creciendo”.

La diseñadora se despidió compartiendo un poco de sabiduría sobre empezar en el mundo de la moda: “Yo les diría que crean, que crean en sus sueños y en sus proyectos. Les recomiendo que viajen y que lean, que se den cuenta que hay un mundo totalmente distinto. Por otro lado, es muy importante ganarte la confianza de tu público, de tus CEOS y de tu equipo por supuesto. Esto para poder crecer, este tipo de proyectos no se concretan si no existe la confianza y si no tienes a un gran equipo detrás”.