La actriz mexicana Melissa Barrera, construye su carrera en Hollywood

MELISSA BARRERA

Desde chica, tuvo claro su objetivo. Originaria de Monterrey, Nuevo León, comenzó su carrera hace más de una década, luego de estudiar Actuación en Nueva York. Desde entonces, su meta fueron los escenarios de Broadway que lograrían posicionarla frente a los ojos del mundo entero.

“Siempre me vi allá, pero al final, tú planeas y puede que lo que Dios tiene preparado para ti sea completamente diferente. Luego de un tiempo, volví a México, pero siempre con la mira en el extranjero”, nos cuenta, al hablar de aquella época.

No obstante, al volver se encontró con un abanico de posibilidades y oportunidades laborales que le abrieron las puertas a la vida que siempre quiso para ella, pues tras participar en un concurso de talentos, los papeles no cesaron, hasta llegar a ser protagonista de varias novelas, seguidas de obras de teatro, películas y series.

Aún así, lo que a ella la haría realmente feliz y la meta que se había planteado para sí, estaba lejos de ahí. “Estaba muy cómoda y no me animaba a voltear a ver hacia otro lado. Fue hasta después de Club de Cuervos (2017) que dije: ‘este es mi momento, tengo que hacerlo’, y me fui a Los Ángeles”, comenta al recordar aquel instante en el que se animó a cumplir su sueño.