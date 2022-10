La bailarina Elisa Carrillo nos cuenta el significado de la danza en su vida

La bailarina y eminencia de las artes escénicas en México, nos comparte el significado de la danza en su vida. Asimismo, nos cuenta acerca de su deseo de promover las artes en el país y ser un ejemplo para los jóvenes que buscan desarrollarse en este medio.

Con la elegancia que la caracteriza y la alegría que lleva con ella a todos lados, Elisa Carrillo empieza por contarnos lo que significa la danza para ella. “El baile me lo ha dado todo. Gracias a él, he aprendido a ser fuerte, a tener disciplina y a no dejarme vencer por ninguna dificultad”. También, nos platica sobre el poder de adaptación que le ha otorgado, pues para perseguir sus sueños de ser una bailarina profesional, tuvo que dejar México a corta edad y adaptarse a costumbres de otros países totalmente diferentes al suyo. “Esa parte de adaptarme a otra vida, a otros países, a otros idiomas y otras culturas, me hizo darme cuenta que los límites me los ponía yo, y aunque fue uno de los retos más grandes de mi vida, me hizo crecer y convertirme en quien soy hoy”.

Hablamos sobre cómo conoció el ballet y cómo este se volvió parte de su vida. “Empecé a hacer ballet a los seis años y mi carrera profesional empezó desde los ocho. A esa edad realmente no sabía lo que estaba haciendo, simplemente lo hacía porque me encantaba cómo me hacía sentir. Sin embargo, no tenía idea de todo lo que iba a implicar”. Además, nos cuenta cómo ha cambiado su manera de relacionarse con la danza, pues al principio lo hacía con la inocencia de una niña a la que le gustaba bailar; con el tiempo Elisa Carrillo se convirtió en una parte indispensable de su esencia como persona. “El ballet ya es parte de mí, de mi estilo de vida, de mi forma de expresarme y hasta de mi forma de amar; el ballet es parte de lo más profundo de mi ser”.

Complementa, mencionando que, sin embargo, no todo es color de rosas, también hay días difíciles en los que realmente no tiene ganas de bailar, pero siempre encuentra la manera de superarlo y levantarse a hacer lo que más ama. “Es mi trabajo, pero no lo siento como eso porque hago algo que amo. Obviamente hay días que no quiero bailar, pero una vez que me empiezo a mover, se siente como medicina para mi cuerpo y alma”.

Sobre su familia, nos comparte que le parece increíble que sea algo que también le ha dado el ballet, pues su esposo es bailarín y lo conoció mientras ambos trabajaban en esta pasión que comparten. “Es una fortuna poder amar algo de la misma manera y que entienda perfectamente todo lo que implica la profesión. Y así como cuando trabajamos juntos, hay una química y confianza total, la cual se puede ver en los bailes, hemos tenido que aprender a separar discusiones y momentos de trabajo con los familiares, porque si no lo hiciéramos, nuestra relación se podría dañar”. Asimismo, nos cuenta sobre su hija, Maya, la cual tiene una gran sensibilidad por las artes y, según Elisa, todas las aptitudes para ser una bailarina. ”Para nosotros es súper importante que esté cerca de las artes, pero que lo haga profesionalmente, será su decisión”.

Por último, nos comparte lo que significa para ella el haberse convertido en un referente de las artes escénicas en México. “Es algo que nunca imaginé, yo solo quería bailar. Ahora, aunque se siente como una gran responsabilidad, es algo que me motiva a ser un buen ejemplo y a trabajar día con día por mis sueños. Mi misión es seguir apoyando a los jóvenes, haciendo crecer el interés y el respeto por las artes y la cultura en México.”

