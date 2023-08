La decisión que tomó Emily Cinnamon que desconcertó a su papá Canelo Álvarez

El pugilista que se está preparando para su próxima pelea en Las Vegas el 30 de septiembre habló sobre su hija mayor, Emily Cinnamon, quien a su corta edad ya tiene claro a lo que se quiere dedicar.

El campeón de los pesos medianos se sinceró en una entrevista con Telemundo y luego de que su hija apareciera modelando un vestido en la Expo Guadalajara para conmemorar los 200 años del estado, expresó su opinión.

“Pues no debutó como modelo, más bien, modeló ahí un vestido para Jalisco. A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque, pues es deportista, ¿no?”, dijo Canelo Álvarez, quien prefiere que su primogénita no viva rodeada de las cámaras, sin embargo, está dispuesta a apoyarla.

Cabe recordar que hace unas semanas Emily Cinnamon dijo a la revista Hola que desea ser actriz, además de su faceta en el deporte, pues actualmente compite en el ámbito ecuestre, pasión por los caballos que heredó de su padre. La joven es amante de la equitación y en sus redes sociales comparte algunas fotografías de los Festivales Nacionales Deportivos Ecuestres, así como de competencias internacionales en las que ha participado.

Al parecer, Canelo Álvarez anhela que su hija se dedique al deporte como él, pero Emily ultimamente ha recibido varias propuestas para modelar en pasarelas.

“Sí, onviamente me dice cada una de las cosas y obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y a voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones”, expresó el boxeador mexicano.