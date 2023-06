Emily Cinnamon, hija de Canelo Álvarez envuelta en polémica por un niño de 13 años

Emily Cinnamon, la hija del pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien tiene 17 años de edad, fue atacada por usuarios en TikTok por ser invitada a salir con un niño de 13 años, que al parecer dejó plantada a Luciana, la hija de la empresaria mexicana Sol León, para salir con Emily.

Mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Emily aclaró todo el bullicio mediático que se generó. “Garik es un niño de 13 años. Sol, no creo que permita que Luciana tenga novio, la verdad no me gusta estar enterada de las polémicas, si tenían algo o no”, dijo la joven y señaló que ella no sabía que el chico iba a dejar plantada a Luciana, y destacó el cariño que siente por ella y su hermana Miranda.

Instagram

“Yo no tengo la culpa, todos sabían que Garik iba a ver a Luciana hoy, yo la verdad se me hace Lucy una niña súper linda como Miranda, la verdad yo las admiro mucho al igual que Sol”, añadió Emily, quien fue señalada como la manzana de la discordia entre Luciana y Garik.

Pese a que Emily hizo frente a las críticas, explotó y envió un contundente mensaje para ponerle fin a los ataques que no pararon en TikTok. “A mí me vale ma... me da igual. En todos lados me están atacando, me están diciendo ‘mustia’, me están insultando. Yo en mi vida me he metido en alguna polémica”.

“Yo no tengo la culpa, el niño me buscó a mí y me dijo que quería salir conmigo, yo no voy a ser mala onda, no voy a ser mal educada”, destacó Emily Cinnamon y aprovechó para mencionar que no está interesada en tener novio, pues está enfocada en su futuro profesional, ya que hace poco reveló que quiere ser actriz, aunque no dejará la equitación.

No obstante, Luciana León contó que su “novio” habría preferido acudir a una cita con Emily en lugar de estar con ella, razón por la que la hija de Canelo recibió ataques.

¿Qué dijo la mamá de Luciana?

“No queremos que esto afecte a nadie. Habían quedado Garik y Madow de ver a las niñas, Luciana y Miranda, platiqué con los padres de Garik y todo está bien, solo que Luciana está triste porque Garik, que era su amigo, o no sé, pues resulta que le habló a la hija del Canelo, y que ya no va a venir con Luciana porque iba a salir con ella y no con mi hija, y la verdad esta bien”, dijo la empresaria de 54 años.