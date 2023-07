La escritora Luisa Reyes Retana nos habla de su libro “Tu lengua en mi boca”

Radicada en Berlín, la escritora mexicana, Luisa Reyes Retana habla con CARAS sobre su lucha y el arduo trabajo que hay detrás de su éxito como escritora; nos comenta cómo maneja su carrera siendo mamá y los proyectos que tiene a futuro.

“Iba a estudiar Filosofía en la UNAM, pero se fue a huelga y tras ocho meses sin hacer nada, mi familia empezó a presionarme para que estudiara algo. Como mi hermana estudiaba Derecho, y era una carrera con buena carga de filosofía, -que era lo que más disfrutaba-, terminé estudiando la misma carrera y ejercí muchos años como abogada”.

Tras acabar la carrera, Luisa comenzó a posicionarse, ocupando a muy corta edad un gran puesto dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como colaboradora del ministro Arturo Zaldívar. Pero, en lugar de sentirse al inicio de un exitoso camino en el mundo de la abogacía, la escritora nos explica que, rápidamente se dio cuenta que estaba por llegar al final. “Con el estudio del derecho fui abandonando la idea de ser escritora, pero nunca me sentí del todo allí. En todo lo que hice siempre me cuestioné el dejar lo que hacía para escribir”.

En 2013, al poco tiempo de haber renunciado a la SCJN, decidió abrir una pequeña editorial junto a su prima, llamada Sicomoro. Sobre aquel emprendimiento, nos comenta: “mi familia estaba espantada por mi decisión absurda de dejar el derecho. Mi prima y yo teníamos muchas ganas de hacer libros de arte; poco a poco nos fuimos abriendo a otro tipo de contenidos, y acabamos haciendo varios de cocina, que son lo máximo”.

Al año de haber iniciado con la editorial, combinado con sus tareas de madre, se dio el tiempo para escribir su primera novela “Arde Josefina”, en la cual, a través de la visión sesgada de una niña, exploramos la crueldad y dificultades de la vida del ser humano.

Luego de casi tres años de escritura, su primer libro fue reconocido con el premio Mauricio Achar, para jóvenes y nuevos escritores; fue entonces que empezó a vivir su sueño. “Un día recibí una llamada; al principio, cuando me avisaron que había sido merecedora del premio, pensé que era un amigo haciéndome una mala broma, pero no, en verdad me lo había ganado”

Tras dicho reconocimiento, Luisa se ganó el nombre de escritora a pulso, pero a partir de la publicación de su segunda novela “Tu lengua en mi boca” se consolida como una de las más grandes exponentes actuales de las letras mexicanas. Esta obra fue publicada en enero de 2022, y narra el viaje de Bertha, quien debe enterrar las cenizas de su abuela al norte del país.

En la novela, cuenta también distintas historias de mujeres rebeldes, que encuentran en la poesía un escape a la violencia.