La familia Cuaik celebra 30 años de legado culinario del Hunan

Fue un septiembre de 1993 que el templo de la comida china predilecto del poniente de la Ciudad de México abrió sus puertas por primera vez. A la entrada un ambiente clásico de toda la vida y que resulta muy familiar te recibe, haciendo expectativa sobre los platillos que nos esperan al entrar. Imposible no pedir el pato pequín, servido por meseros cuyo servicio excede cualquier otro que conozcamos. Tradiciones como esta, y una experiencia sinigual es lo que ha caracterizado al Hunan a través de los años, y lo que hoy le permite celebrar su 30 aniversario.

Pepe y Teresa Cuaik Einar González

Grupo Hunan se ha convertido en sinónimo de elegancia, pero no una ostentosa, sino una que resulta apapachadora. Su extensa lista de restaurantes que incluyen al Negroni, el Aida en Santa Fe, el Lampuga y el mismísimo Hunan, entre varios otros, ha convertido al grupo en uno de los más importantes del país. Su compromiso con la excelencia gastronómica, la calidad de sus productos y un servicio como ninguno otro, han hecho que el apetito nos guíe naturalmente hacia ellos.

Pepe, Pepe y Pepe Cuaik Einar González

Para el festejo de su aniversario número 30, la familia Cuaik reunió a un montón de personalidades y solo cientos de sus amistades más cercanas en el Hunan Reforma. La noche estuvo llena de fiesta. Drinks clásicos del menú del Hunan, unos más old fashioned para los más old fashioned, mucha plática y mucha, pero mucha comida. Además de esto, Grupo Hunan y la familia Cuaik celebraron el lanzamiento de “The Table is Set”, un libro en colaboración con Assouline, que celebra el legado restaurantero y la tradición mexicana de sentarse a comer en una mesa bien puesta, con la mejor compañía siempre.

Javier Vega y Ana Creel Einar González

Entre los invitados, además de toda la familia Cuaik se encontraban personalidades como Paola y Marco Beteta, Ana Creel, Lorenza Bernot, los Sánchez-Navarro, Alberto Siman y Carmen Gil. La cena culminó con la entrega de un cheque a Carmen Gil y a Casa de la Amistad, y con esto Grupo Hunan confirma su compromiso con México y con ayudar a este país y a su gente que tanto les ha dado. Sin duda una celebración que recordaremos y a la que nos unimos.

Lorenza Bernot y Diego Cuaik Einar González