La novia de Chicharito sufrió accidente y su coche fue “pérdida total”

Nicole McPherson dio a conocer los detalles de un choque que sufrió en su automóvil el cual resultó pérdida total.

Desde que Chicharito Hernández y Nicole McPherson dieron a conocer su relación, se han mostrado abiertos a compartir los momentos más entrañables que viven juntos. Aunque al inicio decidieron mantener su romance en secreto, poco después se dejaron ver muy cercanos en Miami, y fue hasta el Día de San Valentín que decidieron publicar su primera fotografía juntos.

Además, la modelo ecuatoriana recientemente se sinceró que la semana pasada se vio involucrada en un accidente vial en el que su auto resultó sumamente afectado, por lo cual ahora utiliza un scooter eléctrico para trasladarse a distancias cortas por las calles de Los Ángeles, donde recientemente se mudó con su hijo para estar más cerca de su novio Chicharito Hernández, aunque no tardará en adquirir un automóvil nuevo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole McPherson 🦋 (@nicolemcphersn)

Aunque ella afortunadamente resultó ilesa en este accidente, dijo que se tomará un tiempo de descanso del volante para volver a adquirir confianza después del gran susto que vivió. “Hace unas semanas me chocaron muy, muy feo y mi choche fue pérdida total. Donde vivo todos los sitios a los que voy, me quedan muy cerquita, entonces he ido con el scooter eléctrico a todos lados, hasta volver a sentirme muy segura para manejar, decidir qué coche comprar y tal. Si no fuera porque en esa ciudad si que necesitas coche por lo grande que es me quedaría feliz con un scooter, no saben como amo”, expresó la modelo.

